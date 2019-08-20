Ракета поразила цель на расстоянии свыше 500 км. По условиям договора ДРСМД США и Россия обязывались не производить и не испытывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования такого типа. Полученные данные послужат основой для дальнейшего развития ракет средней дальности, передаёт РБК.

В США испытали ракету в нарушение ДРСМД

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