Армия и оружие

В США испытали ракету в нарушение ДРСМДРусская Планета 00:12

Ракета поразила цель на расстоянии свыше 500 км. По условиям договора ДРСМД США и Россия обязывались не производить и не испытывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования такого типа. Полученные данные послужат основой для дальнейшего развития ракет средней дальности, передаёт РБК.
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