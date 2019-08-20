Армия и оружие
В США испытали ракету в нарушение ДРСМДРусская Планета 00:12
Ракета поразила цель на расстоянии свыше 500 км. По условиям договора ДРСМД США и Россия обязывались не производить и не испытывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования такого типа. Полученные данные послужат основой для дальнейшего развития ракет средней дальности, передаёт РБК.
Читать в источнике
Оценить142
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:53, Ашберн
Авто
Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
Армия Сирии с боями вошла в Хан-Шейхун
Как сообщает телеканал Al Mayadeen, сирийские правительственные подразделения в воскресенье после ожесточенных боев с боевиками из "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и "Джейш аль-Изза" вошли в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб.
Обновлено 18 августа в 16:56
Здоровье
Врачи порекомендовали отказаться от использования йода
Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Кино
Умерла народная артистка России Александра Назарова
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Политика
Горбачев заявил о необходимости диалога между Россией и США
Экс-президент СССР Михаил Горбачев поделился с министром иностранных дел Мальты Кармело Абела воспоминаниями о мальтийском саммите 1989 года и встрече с президентом США Джорджем Бушем-старшим, а также обратил внимание на существующую сейчас потребность в диалоге между Москвой и Вашингтоном, сообщается на сайте Горбачев-фонда.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии
Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам.
Обновлено в 03:47
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
Футбол
Дембеле не пришел на медосмотр и разозлил руководство «Барселоны»
Поведение Дембеле возмутило руководство "блаугранас". Вчера стало известно, что форвард из-за травмы пропустит около пяти недель.
Обновлено в 11:36
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено 18 августа в 23:16
Политика
Сербия подпишет соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли 25 октября
Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией будет подписано 25 октября.
Обновлено в 14:01
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Турции оказать максимальную помощь девочке из Петербурга, которая пострадала на отдыхе в турецком Бодруме.
Обновлено в 15:56
Экономика
Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни РФ за полгода увеличилась почти до 74 лет.
Обновлено в 10:58
Футбол
«Лион» не продаст Мусса Дембеле
Президент клуба Жан-Мишель Олас в своем Twitter заявил, что не продаст 23-летнего француза этим летом.
Обновлено в 14:37
Футбол
Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем
У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.
Обновлено в 15:57
Общество
Большинство россиян не видит позитива в будущем
Две трети россиян считают, что ситуация в стране неблагоприятна для планирования своего будущего.
Обновлено в 14:12
Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Обновлено в 13:17
Футбол
«Спартак» заинтересовался полузащитником «Ромы» Гоналоном
Французское издание Le 10 Sport сообщило об интересе московского футбольного клуба "Спартак" к игроку «Ромы» Максиму Гоналону.
Обновлено в 15:40
Гаджеты
HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года
Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.
Обновлено в 09:32
Технологии
«Мегафон» стал лидером по скорости мобильного интернета в России
Согласно замерам скорости мобильного интернета, проведенным более чем 11 тысячами пользователей гаджетов при помощи сервиса Speedtest, в лидеры по этому показателю выбилась компания «Мегафон».
Обновлено в 14:07
Происшествия
Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета
Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.
Обновлено в 11:17
Политика
Путин сравнил массовые акции в Москве с протестами «желтых жилетов»
Россия не допустит в Москве повторения событий, схожих с протестами «желтых жилетов» во Франции.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 07:18
Политика
Президент Италии принял отставку премьера Конте
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте.
Обновлено в 15:46