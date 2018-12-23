Армия и оружие

В США испытали две «царь-бомбы»
Известия
09:09

В Сети появилось видео с испытаниями двух сверхмощных «царь-бомб» GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). Боеприпасы сбросил тяжелый стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, поднявшийся с авиабазы Whiteman в Миссури. Запись опубликована на YouTube-канале The Aviationist.
Известия09:09

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В США испытали две сверхмощные «царь-бомбы»

URA.Ru12:25

В США испытали сверхмощные авиабомбы

Газета.Ru11:48

США показали испытания сверхмощных авиабомб для бомбардировщиков-«невидимок» - видео

Царьград09:12

В США сняли на видео испытания сверхмощных авиабомб

НТВ08:19

Испытания двух американских «царь-бомб» показали на видео

Lenta.ru07:11

Две «царь-бомбы» испытали в США

Национальная служба новостей09:41

Видео: США испытали две «царь-бомбы»

Российская газета03:36
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Армия и оружие

Трамп рассказал о продуктивном разговоре с Эрдоганом о Сирии и ИГ

Президент США Дональд Трамп рассказал о «долгом и продуктивном» телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили вопросы «Исламского государства»* и вывода американских войск из Сирии.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео учений Ту-160 и Ту-95

На видео показаны кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

МВД Британии: «Аль-Каида» готовится сбивать пассажирские самолеты

Боевики «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) осваивают технические средства, которыми можно сбивать пассажирские самолеты.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Украинский флот в Азовском море пополнил новый катер

Малый катер UMS-1000 PC 12 M-2 появился у мариупольского отряда морской охраны государственной погранслужбы, сообщает «Украинский военный портал».
Обновлено в 12:08
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окрестности Донецка – СЦКК

Обновлено в 12:21
Армия и оружие

В Сети появились кадры попадания ПТУР в сделанный в США БМП LAV-25

Недавно в Сети опубликовали видеозапись боевых действий в Йемене, на кадрах которой можно увидеть попадание ракетного снаряда по произведенному в США БМП LAV-25.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Reuters: в Египте назначен новый глава военной разведки

Как отмечает агентство, Мегавер ранее занимал должность заместителя главы военной разведки, командующего 2-й полевой армией и военного атташе в посольстве Египта в Вашингтоне.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

Индия провела успешные испытания ядерной баллистической ракеты Agni-IV

Корреспонденты информационного агентства ТАСС со ссылкой на телевизионный канал NDTV в воскресенье, 23 декабря, рассказали о том, что сегодня Индия совершила успешный пуск с полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенагльском заливе у побережья восточного штата Одиша, баллистической ракеты Agni-IV.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

В США назвали главного претендента на пост министра обороны

Как передает Life, также в числе фаворитов на пост министра — действующий министр ВМС США, главный специалист по военно-морской логистике Ричард Спенсер и министр ВВС США Хизер Уилсон.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны

Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие

Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию

Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Эпидемия кори в рядах ВСУ приняла угрожающие масштабы

Из-за страха украинских командиров получить дисциплинарное взыскание, эпидемия в рядах украинских вооруженных формирований приняла угрожающие масштабы, - рассказал Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

«Аномальная тишина»: ВСУ неожиданно прекратили обстрелы в Донбассе

Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Сирийские дети смастерили новогодние поделки

Сирийские дети своими руками нарисовали и склеили новогодние ёлки.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

СМИ: сирийская армия обстреляла границу Идлиба

Армия Сирии и проиранские силы нанесли удары по границе сирийской зоны деэскалации Идлиб.
Обновлено в 10:51
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