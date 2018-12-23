В Сети появилось видео с испытаниями двух сверхмощных «царь-бомб» GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). Боеприпасы сбросил тяжелый стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, поднявшийся с авиабазы Whiteman в Миссури. Запись опубликована на YouTube-канале The Aviationist.

В США испытали две «царь-бомбы»

Армия и оружие Армия и оружие WP узнала о беседе Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии Американский лидер Дональд Трамп действительно принял окончательное решение о выводе войск из Сирии в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несмотря на то что ранее Белый дом опровергал такую информацию, написало издание The Washington Post.

Армия и оружие Армия и оружие Уайтхолл: «Аль-Каида» планирует новые атаки против самолетов

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95 На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские пограничники в Азовском море получили новый катер Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), действующий в Азовском море, получил малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль уверен в своей безопасности и без американских военных в Сирии По словам главы израильского генштаба Гади Айзенкота, Израиль на протяжение десятилетий обеспечивал свою безопасность в одиночку.

Армия и оружие Армия и оружие Уничтожающая БМП LAV-25 советская управляемая ракета попала на видео В Сети появилось видео того, как советская противотанковая управляемая ракета уничтожает боевую машину пехоты LAV-25.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские силовики обстреляли окрестности Донецка

Армия и оружие Армия и оружие Индия провела успешные испытания ядерной баллистической ракеты Agni-IV Корреспонденты информационного агентства ТАСС со ссылкой на телевизионный канал NDTV в воскресенье, 23 декабря, рассказали о том, что сегодня Индия совершила успешный пуск с полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенагльском заливе у побережья восточного штата Одиша, баллистической ракеты Agni-IV.

Армия и оружие Армия и оружие В США назвали главного претендента на пост министра обороны Как передает Life, также в числе фаворитов на пост министра — действующий министр ВМС США, главный специалист по военно-морской логистике Ричард Спенсер и министр ВВС США Хизер Уилсон.

Армия и оружие Армия и оружие Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.

Армия и оружие Армия и оружие Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.

Армия и оружие Армия и оружие Reuters: в Египте назначен новый глава военной разведки Как отмечает агентство, Мегавер ранее занимал должность заместителя главы военной разведки, командующего 2-й полевой армией и военного атташе в посольстве Египта в Вашингтоне.

Армия и оружие Армия и оружие Командующий «ООС» Наев отдал приказ расстреливать дезертиров ВСУ

Армия и оружие Армия и оружие В Армении минометчики ЮВО совершенствуют контрбатарейную стрельбу Всего к проведению контрбатарейных стрельб из минометов в Армении привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе комплексов разведки и беспилотных летательных аппаратов.