Армия и оружие

В США испытали две «царь-бомбы»
Известия
09:09

В Сети появилось видео с испытаниями двух сверхмощных «царь-бомб» GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). Боеприпасы сбросил тяжелый стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, поднявшийся с авиабазы Whiteman в Миссури. Запись опубликована на YouTube-канале The Aviationist.
Известия09:09

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В США испытали сверхмощные авиабомбы

Газета.Ru11:48

США показали испытания сверхмощных авиабомб для бомбардировщиков-«невидимок» - видео

Царьград09:12

В США испытали две «царь-бомбы»

Известия09:09

В США сняли на видео испытания сверхмощных авиабомб

НТВ08:19

Испытания двух американских «царь-бомб» показали на видео

Lenta.ru07:11

Две «царь-бомбы» испытали в США

Национальная служба новостей09:41

Видео: США испытали две «царь-бомбы»

Российская газета03:36
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 12:01, Ашберн
Армия и оружие

WP узнала о беседе Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Американский лидер Дональд Трамп действительно принял окончательное решение о выводе войск из Сирии в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несмотря на то что ранее Белый дом опровергал такую информацию, написало издание The Washington Post.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Уайтхолл: «Аль-Каида» планирует новые атаки против самолетов

Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95

На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Украинские пограничники в Азовском море получили новый катер

Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), действующий в Азовском море, получил малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие

Израиль уверен в своей безопасности и без американских военных в Сирии

По словам главы израильского генштаба Гади Айзенкота, Израиль на протяжение десятилетий обеспечивал свою безопасность в одиночку.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Уничтожающая БМП LAV-25 советская управляемая ракета попала на видео

В Сети появилось видео того, как советская противотанковая управляемая ракета уничтожает боевую машину пехоты LAV-25.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли окрестности Донецка

Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Индия провела успешные испытания ядерной баллистической ракеты Agni-IV

Корреспонденты информационного агентства ТАСС со ссылкой на телевизионный канал NDTV в воскресенье, 23 декабря, рассказали о том, что сегодня Индия совершила успешный пуск с полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенагльском заливе у побережья восточного штата Одиша, баллистической ракеты Agni-IV.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

В США назвали главного претендента на пост министра обороны

Как передает Life, также в числе фаворитов на пост министра — действующий министр ВМС США, главный специалист по военно-морской логистике Ричард Спенсер и министр ВВС США Хизер Уилсон.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны

Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие

Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию

Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Reuters: в Египте назначен новый глава военной разведки

Как отмечает агентство, Мегавер ранее занимал должность заместителя главы военной разведки, командующего 2-й полевой армией и военного атташе в посольстве Египта в Вашингтоне.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

Командующий «ООС» Наев отдал приказ расстреливать дезертиров ВСУ

Обновлено в 09:26
Армия и оружие

В Армении минометчики ЮВО совершенствуют контрбатарейную стрельбу

Всего к проведению контрбатарейных стрельб из минометов в Армении привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе комплексов разведки и беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено вчера в 06:17
Армия и оружие

СМИ: сирийская армия обстреляла границу Идлиба

Армия Сирии и проиранские силы нанесли удары по границе сирийской зоны деэскалации Идлиб.
Обновлено в 10:51
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