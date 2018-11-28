Происшествия

В США граждан России и Казахстана обвинили в мошенничестве в интернете
Коммерсантъ
18:31

Власти США обвинили шесть россиян и двух граждан Казахстана в цифровом мошенничестве с рекламой. Согласно заявлению прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк, их обвиняют в причинении «ущерба на десятки миллионов долларов».
Коммерсантъ18:31

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В США шестерых россиян обвинили в киберпреступлениях

Ведомости20:05

В США обвинили в киберпреступлениях шестерых россиян и двух казахстанцев

Интерфакс19:16

В США шестерых россиян заочно обвинили в кибермошенничестве

РБК19:02

В США граждан России и Казахстана обвинили в мошенничестве в интернете

Коммерсантъ18:31

Шесть граждан России обвиняются в США в мошенничестве в интернете

RT на русском18:08

Генконсульство РФ в Нью-Йорке осведомлено о предъявлении обвинений шести россиянам в США

ТАСС18:08

Дипломаты подтвердили, что шесть россиян в США обвинили в мошенничестве

РИА Новости18:12
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Происшествия

Названа вероятная причина пожара на ледоколе в Санкт-Петербурге

Обновлено в 20:46
Происшествия

В Китае 22 человека погибли в результате взрыва вблизи химзавода

В результате 22 человека погибли, еще 22 получили ранения и были госпитализированы.
Обновлено в 20:46
Происшествия

Нападение акулы на подводного охотника попало на видео

У берегов Багамских островов акула напала на подводного охотника.
Обновлено в 19:28
Происшествия

В Подмосковье СК проверит данные об избиении ребенка тренером

Следователи проверяют информацию о том, что тренер спортивной секции ударил ребенка ногой в Наро-Фоминском районе Подмосковья.
Обновлено в 20:42
Происшествия

Десять человек эвакуировано из ОМВД Бирюлево Западное из-за возгорания

Десять человек эвакуировано из отдела полиции Бирюлево Западное из-за возникшего возгорания, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
Обновлено в 18:28
Происшествия

В московском метро иностранец погиб под поездом

Обновлено в 16:39
Происшествия

Шесть человек погибли при столкновении двух машин в Кабардино-Балкарии

Шесть человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции.
Обновлено в 20:16
Происшествия

Вместо Хаски ущерб хозяйке автомобиля оплатил известный ресторатор

Обновлено в 18:06
Происшествия

В Петербурге пособника террористов отправят на принудительное лечение

К петербуржцу, который оказывал помощь в подготовке теракта в Казанском соборе осенью прошлого года, будут применены меры медицинского характера.
Обновлено в 17:07
Происшествия

СК возбудил дело после нападения на российское посольство в Киеве

Два уголовных дела по ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) возбудило Главное следственное управление СК.
Обновлено в 17:10
Происшествия

В Пентагоне заявили, что тревога в госпитале в США оказалась учебной

Тревога, объявленная во вторник в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида, оказалась учебной.
Обновлено в 20:08
Происшествия

Обвиняемый в атаке на автобус «Боруссии» получил 14 лет тюрьмы

Обвиняемый в подрыве автобуса футбольного клуба «Боруссия» 28-летний иммигрант из России Сергей В. приговорен к 14 годам тюрьмы в Германии, передает агентство DPA.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Танкер-газовоз протаранил причал на Сахалине

Обновлено в 20:40
Происшествия

В Ливане убит ведущий британского Radio One

Обновлено в 15:50
Происшествия

В Невском районе после прорыва трубы 41 дом остался без отопления

Во вторник, 27 ноября, возле дома №67 корпус 4 по проспекту Большевиков прорвало прорвало трубу.
Обновлено в 14:00
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