Технологии
В США готовят к первому полету секретный самолет-пулюТруд вчера в 08:27
В США готовят к первому полету секретный и потенциально революционный коммерческий самолет Celera 500L. По оценкам экспертов, машина компании Otto Aviation способна изменить рынок авиаперевозок.
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с чего всё началось
Разработки самолета велись около десяти лет в секретном режиме, неизвестна большая часть его характеристик, однако, как отмечает портал The Drive, воздушное судно несколько раз видели на скоростных тестах в аэропорту Южной Калифорнии.РИА Новостивчера в 02:12
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В США готовят к первому полету секретный и потенциально революционный коммерческий самолет
Naked Science08 июня в 10:28
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:21, Ашберн
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