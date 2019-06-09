В США готовят к первому полету секретный самолет-пулюТруд вчера в 08:27

с чего всё началось

В США готовят к первому полету секретный и потенциально революционный коммерческий самолет Celera 500L. По оценкам экспертов, машина компании Otto Aviation способна изменить рынок авиаперевозок.

В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.

Экономика Голикова сообщила о снижении числа бедных в России Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".

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Общество Роструд запустил специальный раздел для трудоустройства граждан с большим опытом работы Роструд на портале "Работа в России" запустил специальный раздел для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет.

Футбол Роуз хочет покинуть «Тоттенхэм» Защитник английского "Тоттенхэма" Дэнни Роуз признался, что хочет уйти из стана "шпор".

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Происшествия На Сахалине нашли тело экс-главы Шахтерского городского поселения По сообщениям местных СМИ, погибший Владимир Хапалов, которому было 64 года, возглавлял администрацию Шахтерского городского поселения с 2006 по 2010 годы.

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Гаджеты На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.

Политика Тегеран не запрашивал у Москвы С-400, заявили в МИД Ирана Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран не запрашивал у России поставку российских зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400.

Игры В Fallout 76 добавят NPC и королевскую битву Возможно, кто-то думал, что главная проблема Fallout 76 — в отсутствии королевской битвы.

Экономика Всемирный банк назвал риски для российской экономики Ранее ВБ спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году.

Общество После отравления Алибасова «Крот» проверит Роспотребнадзор Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" от ООО "АМС Медиа" не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.

Происшествия Сотрудницу «АЛРОСА» обвинили в хищении алмазов на 22 млн рублей Сотрудница алмазодобывающей компании "АЛРОСА" и еще два человека задержаны с поличным при попытке хищения алмазов на 22 млн рублей, сообщает в понедельник ФСБ.

Происшествия Вице-мэр Барнаула попался на миллионной взятке Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.