В США готовят к первому полету секретный самолет-пулюКомсомольская правда вчера в 22:58

с чего всё началось

Американская компания Otto Aviation готовится провести первый полет самолета Celera 500L, который разрабатывает в строжайшем секрете вот уже десять лет. Аппарат в форме пули был замечен в аэропорту логистики Южной Калифорнии недалеко от Викторвилля.

В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю

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