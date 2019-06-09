Технологии
В США готовят к первому полету секретный самолет-пулюКомсомольская правда вчера в 22:58
Американская компания Otto Aviation готовится провести первый полет самолета Celera 500L, который разрабатывает в строжайшем секрете вот уже десять лет. Аппарат в форме пули был замечен в аэропорту логистики Южной Калифорнии недалеко от Викторвилля.
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с чего всё началось
Разработки самолета велись около десяти лет в секретном режиме, неизвестна большая часть его характеристик, однако, как отмечает портал The Drive, воздушное судно несколько раз видели на скоростных тестах в аэропорту Южной Калифорнии.РИА Новости02:12
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В США готовят к первому полету секретный и потенциально революционный коммерческий самолет
Naked Scienceвчера в 10:28
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:40, Ашберн
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