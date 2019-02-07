Экономика
В США готовится крупнейшая банковская сделка за последние 10 летПРАЙМ 00:59
"SunTrust Banks, Inc. и BB&T Corporation объявили сегодня о том, что советы директоров обеих компаний единогласно утвердили окончательный вариант соглашения о равноправном слиянии на общую сумму примерно 66 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
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BB&T покупает Suntrust в рамках крупнейшей банковской сделки США за последнее десятилетие
Коммерсантъвчера в 14:26
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