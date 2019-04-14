В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуараLife.ru вчера в 06:40

В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun. Марвин Хаджос зашёл в клетку, где содержалась крупная нелетающая птица, чтобы покормить её.

Общество Мусорная реформа столкнулась с неплатежами Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.

Футбол Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.

Экономика Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.

Шоу-бизнес «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.

Хоккей Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал одним из героев игры с «Тампой» Российский вратарь хозяев льда Сергей Бобровский отразил в этой встрече 30 из 31 броска и помог своей команде обыграть "молний" со счетом 3:1. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Дюшен, Оливер Бьоркстранд и Кэм Аткинсон.

Общество Температура воздуха опустится до минус 12 градусов На этой неделе температура воздуха в центральных регионах страны окажется на 1-3 градуса ниже нормы, в том числе и в столичном регионе.

Экономика Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".

Политика СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.

Армия и оружие Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ В настоящее время на "Севморзаводе" ведется строительство двух тяжелых плавкранов - ПК-400 "Севастополь" и ПК-700 "Григорий Просянкин", на ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.

Спорт Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» впервые за 11 лет Американский гольфист Тайгер Вудс одержал победу на первом «мейджоре» в нынешнем сезоне.

Важное за сутки «Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.

Наука Ученые создали препарат, повышающий эффективность терапии рака Второе научное открытие, которым похвастался в Женеве Казанский университет – это добавка, которая способна в несколько раз усилить действие терапии против большинства видов рака.

Транспорт «Автодор» повысил тарифы для платных дорог Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.

Общество «Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».

Происшествия Автобус с детьми перевернулся под Тулой В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".

Экономика «Русал» хочет построить завод в США Компания собирается производить прокат для автомобилей вместе с Braidy Industries «Русал», в январе добившийся снятия санкций США со своего бизнеса, теперь собирается построить завод в штате Кентукки по выпуску плоского проката для автомобилей вместе с местным производителем таких деталей Braidy Industries.

Политика Трамп собрал более $30 млн на президентскую кампанию за первый квартал Дональд Трамп собрал более $30 млн пожертвований на проведение своей президентской кампании за первый квартал 2019 года, сообщает в понедельник газета The Hill.

Музыка Умер участник UFO Пол Рэймонд Рэймонд был действующим участником UFO, его последний концерт с группой состоялся 5 апреля на лондонском O2 Forum в рамках тура в честь 50-летия коллектива.

Происшествия В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.

Общество В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.

Общество Стала известна зарплата российских священников Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.

Здоровье Родителям Матвея из Рубцовска требуется разрешение на ввоз лекарства Отец 11-месячного Матвея из Рубцовска, страдающего редким и тяжелым заболеванием, опубликовал видеообращение с просьбой о помощи.

Путешествия Российские туристы рассказали, как выбирают жилье на отдыхе Компания провела исследование среди 21 500 респондентов по всему миру, включая 1 000 участников из России, и выяснила, что для путешественников является наиболее важным при выборе места проживания на отдыхе, а также какие факторы влияют на желание туристов повторно приезжать в отель, съемное жилье или апартаменты снова.