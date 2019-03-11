Политика

В США допустили дополнительные санкции против «Северного потока – 2»Известия 14:52

Перри добавил, что США рассматривают возможность введения дополнительных санкций. Ранее американская газета The Wall Street Journal узнала, что Вашингтон готовится к введению санкций против проекта «Северный поток – 2».
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с чего всё началось
Такое мнение сенатора-демократа Криса Кунса передает
 американская газета The Wall Street Journal в статье «Как российский газопровод вбивает клин между США и их союзниками», сообщает НСН.
Национальная служба новостей00:40

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США изучают дополнительные санкции против «Северного потока — 2»

RT на русском15:01

США рассматривают дополнительные санкции против «Северного потока — 2»

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Как «Северный поток – 2» стал яблоком раздора между США и Германией

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В США подтвердили намерение ввести санкции против «Северного потока - 2»

Газета.Ru15:29

СМИ узнали о планах США наложить санкции на «Северный поток-2»

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В США допустили дополнительные санкции против «Северного потока – 2»

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Протест США из-за «Северного потока-2»: За СПГ или против России?

Национальная служба новостей00:40
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Происшествия

Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании

Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 19:35
Политика

Мэй и Юнкер согласовали изменения в соглашении по брекситу

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Страсбурге согласовала изменения в соглашении по вопросу выхода страны из состава Европейского союза.
Обновлено в 18:55
Общество

Пушков оценил заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Суд изъял имущество соучастника Захарченко на 380 миллионов рублей

Гагаринский суд города Москвы полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов на сумму более чем 380 миллионов рублей соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко беглого сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина.
Обновлено в 18:39
Политика

Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA несмотря на американские санкции, передает Reuters.
Обновлено в 19:18
Происшествия

Жительница Словении отрезала себе часть руки ради страховки

Жительница Словении отрезала себе часть руки выше запястья ради получения выплат в 383 тысячи евро от страховых компаний и пожизненного пособия по инвалидности, сообщила в понедельник местная полиция.
Обновлено в 19:34
Происшествия

Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД

Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено в 16:56
Политика

Националисты пришли на митинг Порошенко в Житомире

Обновлено в 11:58
Происшествия

Стрелок в еврейском музее Брюсселя получил пожизненное

Гражданин Франции алжирского происхождения Мехди Неммуш приговорен к пожизненному заключению за стрельбу в еврейском музее Брюсселя.
Обновлено в 20:06
Происшествия

На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»

На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1».
Обновлено в 05:20
Происшествия

Прокуратура попросила приговорить Оюба Титиева к четырем годам

Прокурор попросил Шалинский суд Чечни приговорить главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии общего режима.
Обновлено в 04:25
Культура

Госпитализирован актер Дмитрий Назаров

Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Посол России в США назвал условие применения Москвой ядерного оружия

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская концепция применения ядерного оружия не подразумевает превентивного удара.
Обновлено в 19:14
Технологии

ФСБ хочет заблокировать ProtonMail и сети Tor

Под блокировку требуют подвести узлы анонимайзера Tor, а также шлюзы защищенных сервисов электронной почты ProtonMail, Mailfence и Yopmail.
Обновлено в 19:28
Происшествия

В Венесуэле разбился самолет с военными офицерами

Обновлено в 19:25
Экономика

Эксперты прогнозируют рост экономики Крыма в 2020–2030 годах

«В ближайшие 10 лет ВРП Крыма будет ежегодно увеличиваться на 5–6%, правда, после 2030 года темпы экономического роста региона замедлятся до 2%, но на это уже будет влиять эффект высокой базы предыдущего десятилетия», — уточняется в тексте.
Обновлено в 19:54
Политика

Оппозиционный парламент Венесуэлы ввел режим ЧП

Обновлено в 17:19
Здоровье

Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ

Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено в 10:29
Футбол

Зидан ответил на вопрос о возможном возвращении Роналду в «Реал»

Французский специалист Зинедин Зидан на пресс-конференции по поводу своего назначения на пост главного тренера «Реала» ответил на вопрос о том, вернется ли в команду нападающий Криштиану Роналду.
Обновлено в 16:45
Происшествия

Десятки мигрантов задержаны после обысков в «Москве» и на «Садоводе»

Обновлено в 06:53
Спорт

Евгения Медведева отписалась от Елизаветы Туктамышевой в Инстаграме

Обновлено в 16:18
Политика

В США считают Boeing 737 MAX пригодным для полетов

Федеральное управление авиации США (FAA) считает лайнер Boeing 737 MAX пригодным для полетов, несмотря на произошедшую ранее в Эфиопии авиакатастрофу.
Обновлено в 16:13
Энергетика

Алекперов оценил влияние санкций на ЛУКОЙЛ

Санкции влияют на нефтяную компанию ЛУКОЙЛ негативно, считает глава компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 18:44
Общество

Администрация «Вконтакте» подтвердила, что удаляет у пользователей фото надгробия с именем Владимира Путина

Активисты «Бессрочного протеста» установили там монумент с фотографией президента, его именем и годами жизни: 1952-2019.
Обновлено в 19:03
Происшествия

Суд прекратил уголовное преследование экс-гендиректора «Силовых машин»

Горсуд Петербурга прекратил уголовное преследование Романа Филиппова — бывшего генерального директора ПАО «Силовые машины», которого обвиняли в разглашении государственной тайны.
Обновлено в 18:25
Происшествия

Обвинение запросило для Барсукова-Кумарина 24,5 года колонии

Обвинение запросило 24 года и шесть месяцев колонии для Владимира Барсукова-Кумарина, предполагаемого главу «тамбовской ОПГ» в рамках дела об организации преступной группы, сообщил ТАСС адвокат Константин Кузьминых.
Обновлено в 18:10
Космос

NASA планирует высадить человека на Луну к 2028 году

Американское космическое агентство планирует высадить человека на Луну к 2028 году, говорится в проекте бюджета космического ведомства США.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав

Мать пятилетней девочки, оставленной в квартире в Москве, могут лишить родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 09:11
Общество

Задержки рейсов из главного аэропорта Венесуэлы превышают 12 часов

Задержки рейсов по международным направлениями из главного аэропорта Венесуэлы выполняются с опозданием более чем в 12 часов.
Обновлено в 20:11
Общество

В Нижнем Новгороде бросание блинов в толпу вызвало скандал

Старинный обычай разбрасывания блинов в рамках массовых гуляний на Масленицу в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике "Щелоковский хутор" вызвал широкий общественный резонанс.
Обновлено в 12:00
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