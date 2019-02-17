В США четыре человека погибли при захвате заложниковРИА Новости вчера в 23:53

Четыре человека погибли при захвате заложников в американском штате Миссисипи, подозреваемый задержан, сообщает телеканал Fox8 со ссылкой на полицию. Как пишет издание, события произошли в городе Клинтон в субботу. Неизвестный злоумышленник держал в заложниках людей в жилом доме около 12 часов.

В США четыре человека погибли при захвате заложников

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