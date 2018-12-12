Армия и оружие

В США боятся «Мертвую руку» России
Москва 24
12:55

Поводом вспомнить российскую систему ядерного оружия стала ситуация с Договором о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). "Мертвую руку" в США называют "Периметр". В Штатах полагают, что, если ее широко обсуждают в России, это является поводом для беспокойства мирового сообщества.
Москва 2412:55
с чего всё началось
Обозреватель издания Майкл Пек отмечает
, что "Мертвая рука" - именно такое название комплекс получил на Западе - являлась самой страшной системой периода холодной войны.
Российская газета08:33

Подробнее о событии

Мертвая рука Москвы дотянется до Трампа

ТВ Центр11:32

Американцы боятся «Мёртвую руку» России

News.ru10:13

«Мертвая рука»: СМИ США напомнили о российской системе «Периметр»

Газета.Ru10:59

The National Interest: Москва готова расчехлить ядерную «Мертвую руку»

URA.Ru09:50

«Вашингтону можно начинать паниковать»: The National Interest напомнило о «Мертвой руке» на случай выхода из ДРСМД

ФАН08:51

NI: Москва готова расчехлить «Мёртвую руку»

Военное обозрение08:42

«Мертвая рука»: в США вспомнили о системе «Периметр»

Российская газета08:33
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал начало турецкой военной операции в Сирии

Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Опубликовано видео взлета нового МиГ-35 на форсаже

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором заснят полет новейшего российского истребителя поколения МиГ-35 поколения "4++", характеристики которого максимально приближены к пятому.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

Военные России и Израиля обсудили продолжение операции в Сирии

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на встрече с израильскими военными, в частности, обсуждалось создание прямой линии между российской базой «Хмеймим» в Сирии и оперативным центром ВВС Израиля.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

В НАТО рассказали о важности встреч с Герасимовым

Встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с главкомом силами НАТО Кертисом Скапарротти в Баку показывает важность использования этого канала коммуникации для повышения транспарентности и предсказуемости, говорится в сообщении штаба верховного командования Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Делегация ВКС встретилась с руководящим составом ВВС Венесуэлы

Обновлено вчера в 16:10
Армия и оружие

Яндекс.Карты по ошибке рассекретили западные военные базы

Обновлено в 03:15
Армия и оружие

МИД ответил на заявления США о поддержке членства Грузии в НАТО

Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва рассматривает как провокационные заявления НАТО и США в поддержку членства Грузии в альянсе.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

Раскрыта тайна поисков «Титаника»

В какой-то момент Баллард испугался, что не успеет определить местоположение "Титаника" – до конца экспедиции оставалось 12 дней.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Подлодки Тихоокеанского флота проекта 949А получат ракеты «Калибр»

Минобороны РФ планирует оснастить атомные подводные лодки проекта 949А Тихоокеанского флота крылатыми ракетами «Калибр».
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие

Росгвардия закупит 15 бронемашин «Урал» за ₽200 млн

Росгвардия потратит почти 200 млн руб. на покупку бронированных автомобилей «Урал».
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

Шойгу объяснил доминирование России на Армейских играх

Что именно позволяет российским военнослужащим постоянно побеждать в Армейских международных играх, раскрыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Более 8 тыс. военных отразили условную химическую атаку в Поволжье

Более 8 тыс. военнослужащих Центрального военного округа в составе соединений и воинских частей, дислоцированных в регионах Поволжья, приняли участие в проверке на готовность к действиям в случае применении противником химического оружия.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

Расчеты ЦВО в Хакасии отразили «атаку» крылатых ракет

Обновлено в 00:01
Армия и оружие

Командующему Балтфлотом присвоено звание адмирала

Обновлено в 04:33
Армия и оружие

В штабе Северного флота открылась выставка вооружения и военной техники

Сегодня в штабе Северного флота были развёрнуты тематические выставки вооружения, военной и специальной техники.
Обновлено в 12:00
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