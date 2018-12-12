с чего всё началось

Поводом вспомнить российскую систему ядерного оружия стала ситуация с Договором о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). "Мертвую руку" в США называют "Периметр". В Штатах полагают, что, если ее широко обсуждают в России, это является поводом для беспокойства мирового сообщества.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган анонсировал начало турецкой военной операции в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео взлета нового МиГ-35 на форсаже Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором заснят полет новейшего российского истребителя поколения МиГ-35 поколения "4++", характеристики которого максимально приближены к пятому.

Армия и оружие Армия и оружие Военные России и Израиля обсудили продолжение операции в Сирии Ранее Минобороны РФ сообщило, что на встрече с израильскими военными, в частности, обсуждалось создание прямой линии между российской базой «Хмеймим» в Сирии и оперативным центром ВВС Израиля.

Армия и оружие Армия и оружие В НАТО рассказали о важности встреч с Герасимовым Встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с главкомом силами НАТО Кертисом Скапарротти в Баку показывает важность использования этого канала коммуникации для повышения транспарентности и предсказуемости, говорится в сообщении штаба верховного командования Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе.

Армия и оружие Армия и оружие Делегация ВКС встретилась с руководящим составом ВВС Венесуэлы

Армия и оружие Армия и оружие Яндекс.Карты по ошибке рассекретили западные военные базы

Армия и оружие Армия и оружие МИД ответил на заявления США о поддержке членства Грузии в НАТО Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва рассматривает как провокационные заявления НАТО и США в поддержку членства Грузии в альянсе.

Армия и оружие Армия и оружие Раскрыта тайна поисков «Титаника» В какой-то момент Баллард испугался, что не успеет определить местоположение "Титаника" – до конца экспедиции оставалось 12 дней.

Армия и оружие Армия и оружие Подлодки Тихоокеанского флота проекта 949А получат ракеты «Калибр» Минобороны РФ планирует оснастить атомные подводные лодки проекта 949А Тихоокеанского флота крылатыми ракетами «Калибр».

Армия и оружие Армия и оружие Росгвардия закупит 15 бронемашин «Урал» за ₽200 млн Росгвардия потратит почти 200 млн руб. на покупку бронированных автомобилей «Урал».

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу объяснил доминирование России на Армейских играх Что именно позволяет российским военнослужащим постоянно побеждать в Армейских международных играх, раскрыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Армия и оружие Армия и оружие Более 8 тыс. военных отразили условную химическую атаку в Поволжье Более 8 тыс. военнослужащих Центрального военного округа в составе соединений и воинских частей, дислоцированных в регионах Поволжья, приняли участие в проверке на готовность к действиям в случае применении противником химического оружия.

Армия и оружие Армия и оружие Расчеты ЦВО в Хакасии отразили «атаку» крылатых ракет

Армия и оружие Армия и оружие Командующему Балтфлотом присвоено звание адмирала