Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»РИА Новости 09:56
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
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с чего всё началось
На фоне легенд о военной базе администраторы одного из сообществ с мемасами в шутку организовали в Facebook встречу с предложением атаковать базу, чтобы, наконец, освободить инопланетян из военного плена.ТК Звездавчера в 00:47
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Штурм «Зоны 51». Пользователи Facebook собираются освободить инопланетян
Телеканал 360°11 июля в 18:11
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
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