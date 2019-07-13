с чего всё началось

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Шоу-бизнес Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками Позже Асмус продолжила откровенничать с подписчиками, она призналась, что склонна к полноте и поправляется буквально от одного взгляда на еду.

Происшествия В Уфе задержали трех подозреваемых в нападении на полицейского Правоохранители задержали троих жителей Башкирии по подозрению в нападении на полицейского у ночного клуба в Уфе, где произошла массовая драка между посетителями, сообщили в МВД по Башкирии.

Спорт Российские регбистки победили Швецию в квалификации к ОИ-2020 Женская сборная России по регби-7 взяла верх над Швецией в первом матче квалификационного турнира к Олимпийским играм 2020 года.

Происшествия В Австрии политик устроил стрельбу с балкона Член ультраправой Австрийской партии свободы открыл стрельбу со своего балкона.

Теннис Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.

Происшествия В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.

Происшествия В Канаде спасли редкого кита, запутавшегося в сетях В Канаде спасатели обнаружили в заливе Святого Лаврентия и освободили от рыболовных сетей северного гладкого кита, сообщает CBC.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Гаджеты Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.

Музыка Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.

Происшествия Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.

Происшествия Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром По данным источника агентства, возгорание произошло в цеху по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрный.

Общество В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе посетили Уимблдон Сегодня Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе с сестрой Кейт, Пиппой Мэтьюз, посетили женский финал Уимблдонского турнира, чтобы посмотреть матч между Симоной Халеп и одной из лучших подруг герцогини Сассекской — Сереной Уильямс.

Происшествия В Башкирии в ДТП погибли четверо дорожных рабочих Четыре человека погибли и трое получили травмы в результате аварии, произошедшей на 112-м километре автодороги Уфа - Оренбург на территории Стерлитамакского района.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Автоспорт Боттас победил в квалификации Гран-при Великобритании Финский гонщик Вальттери Боттас из команды "Мерседес" выиграл квалификацию десятого этапа чемпионата мира по автоспорту в классе машин "Формула-1" — Гран-при Великобритании, который проходит на трассе автодрома в Сильверстоуне.

Политика Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.