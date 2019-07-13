Политика

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»РИА Новости 09:56

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
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с чего всё началось
На фоне легенд о военной базе администраторы одного из сообществ с мемасами в шутку организовали в Facebook
 встречу с предложением атаковать базу, чтобы, наконец, освободить инопланетян из военного плена.
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