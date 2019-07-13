с чего всё началось

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Экономика Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.

Футбол Михайлович сообщил, что у него лейкемия Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признался, что он тяжело болен.

Политика Зеленский потребовал вернуть Украине осужденного в Италии военного Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть в страну нацгвардейца Виталия Маркива, который был приговорен в Италии к 24 годам по делу об убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли в Донбассе в 2014 году.

Происшествия Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.

Политика Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский посетил границу с Крымом Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.

Футбол «Спартак» с трудом победил «Сочи» Первый тур чемпионата страны по футболу продолжился в Москве, где "Спартак" принимал новичка российской премьер-лиги "Сочи".

Общество Военные корабли у Морского вокзала вызвали ажиотаж у горожан Пришвартованные у Морского вокзала боевые корабли и катера на воздушной подушке вызвали колоссальный интерес у жителей и гостей Петербурга.

Здоровье Диетолог назвал пять правил похудения Британский диетолог Руди Мауэр рассказал о пяти безвредных для организма способах похудеть.

Автоспорт Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании Финский гонщик команды «Формулы-1» Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Великобритании.

Гаджеты Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.

Шоу-бизнес Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками Позже Асмус продолжила откровенничать с подписчиками, она призналась, что склонна к полноте и поправляется буквально от одного взгляда на еду.

Происшествия Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки 6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.

Происшествия В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.

Общество В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.

Происшествия Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.

Армия и оружие Макрон объявил о создании космического командования Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу объявил о создании космического командования в рамках военно-воздушных сил.

Шоу-бизнес Леди Гага переехала к Брэдли Куперу Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.

Политика Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.

Политика Хант назвал условие освобождения задержанного иранского танкера 4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, по причине того, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию.