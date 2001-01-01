Экономика

В США близится рецессия экономики: исторический экскурсКрасная весна 07:59

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В США сработал самый надежный индикатор рецессии Речь идет о разнице доходности между краткосрочными (двухлетними) и долгосрочными (десятилетними) казначейскими облигациями США. В нормальной ситуации долгосрочные облигации должны быть более прибыльны из-за более высоких рисков.
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