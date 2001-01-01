В США сработал самый надежный индикатор рецессии Речь идет о разнице доходности между краткосрочными (двухлетними) и долгосрочными (десятилетними) казначейскими облигациями США. В нормальной ситуации долгосрочные облигации должны быть более прибыльны из-за более высоких рисков.

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Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Общество Организаторы сообщили о 1,7 млн участников акции протеста в Гонконге 17 августа на акцию в поддержку правоохранителей в Гонконге, по информации организаторов, пришли почти полмиллиона человек; полиция насчитала 108 тыс. демонстрантов.

Происшествия Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.

Религия Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.

Шоу-бизнес Затравленная «блокадница» Бузова закрыла Instagram Блогеры считают, что на такой шаг певица пошла после того, как ее "затравили" за видео, в котором она вылизывает тарелку и при этом называет себя блокадницей.

Космос США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М» Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Происшествия Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.

Транспорт Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".

Политика В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.

Происшествия 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми Уточняется, что в салоне находилось около 50 человек. Маршрутный автобус врезался в здание магазина.

Футбол Филипп забил первый гол за «Динамо». С острого угла в ворота Гильерме Новичок «Динамо», нападающий Максимилиан Филипп забил гол на 3-й минуте матча 6-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Армия и оружие Депутат Саблин прибыл в Сирию, где встретится с Асадом Глава группы дружбы парламентов РФ и САР Дмитрий Саблин прибыл в рамках рабочего визита в Сирию.

Здоровье Онищенко поддержал идею тестировать работников на алкоголь Депутат, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко выступил в поддержку инициативы Минздрава о введении тестирования для сотрудников предприятий на употребление алкоголя.

Футбол «Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.

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Футбол «Алавес» минимально переиграл «Леванте» "Алавес" с "Леванте" провели достаточно открытый матч в стартовом туре Ла Лиги.

Музыка Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая» Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.

Экономика Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.