Экономика
В США близится рецессия экономики: исторический экскурсКрасная весна 07:59
В США сработал самый надежный индикатор рецессии Речь идет о разнице доходности между краткосрочными (двухлетними) и долгосрочными (десятилетними) казначейскими облигациями США. В нормальной ситуации долгосрочные облигации должны быть более прибыльны из-за более высоких рисков.
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В США ждут рецессию, мировые ЦБ спешат прикупить американского госдолга
Экономика и жизнь16 августа в 07:14
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился без ведома семьи
Обновлено в 12:10
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Общество
Организаторы сообщили о 1,7 млн участников акции протеста в Гонконге
17 августа на акцию в поддержку правоохранителей в Гонконге, по информации организаторов, пришли почти полмиллиона человек; полиция насчитала 108 тыс. демонстрантов.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи
Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.
Обновлено в 11:23
Политика
МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск
Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
Обновлено в 09:27
Религия
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Затравленная «блокадница» Бузова закрыла Instagram
Блогеры считают, что на такой шаг певица пошла после того, как ее "затравили" за видео, в котором она вылизывает тарелку и при этом называет себя блокадницей.
Обновлено вчера в 05:48
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Житель Омска умер рядом с фестивалем Alfa Future People
Обновлено в 11:00
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой
Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 04:51
Политика
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
Уточняется, что в салоне находилось около 50 человек. Маршрутный автобус врезался в здание магазина.
Обновлено вчера в 09:42
Шоу-бизнес
Собчак заявила, что жить по чужим правилам не будет
Что-что, а эпатировать публику Ксения умеет отлично. Свое признание она выложила в инстаграме.
Обновлено в 10:17
Футбол
Филипп забил первый гол за «Динамо». С острого угла в ворота Гильерме
Новичок «Динамо», нападающий Максимилиан Филипп забил гол на 3-й минуте матча 6-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Депутат Саблин прибыл в Сирию, где встретится с Асадом
Глава группы дружбы парламентов РФ и САР Дмитрий Саблин прибыл в рамках рабочего визита в Сирию.
Обновлено в 02:33
Футбол
Уфа — Ростов 2:0
Обновлено в 05:52
Здоровье
Онищенко поддержал идею тестировать работников на алкоголь
Депутат, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко выступил в поддержку инициативы Минздрава о введении тестирования для сотрудников предприятий на употребление алкоголя.
Обновлено в 07:47
Футбол
«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.
Обновлено в 13:03
Единоборства
Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне
Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Около 2 тыс. человек эвакуировали на Канарах из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
На Курилах нашли уникальную гаубицу времен Второй мировой войны
На Итурупе нашли артиллерийское орудие времен Второй мировой войны.
Обновлено в 12:31
Футбол
«Алавес» минимально переиграл «Леванте»
"Алавес" с "Леванте" провели достаточно открытый матч в стартовом туре Ла Лиги.
Обновлено в 13:04
Музыка
Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»
Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено вчера в 04:57
Экономика
Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов
Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено 15 августа в 21:19
Политика
Брижит Макрон вывихнула плечо во время прогулки на лодке
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поскользнулась во время прогулки на лодке и вывихнула плечо.
Обновлено в 09:10