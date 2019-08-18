Экономика
В США близится рецессия экономики: исторический экскурсКрасная весна 07:59
В США сработал самый надежный индикатор рецессии Речь идет о разнице доходности между краткосрочными (двухлетними) и долгосрочными (десятилетними) казначейскими облигациями США. В нормальной ситуации долгосрочные облигации должны быть более прибыльны из-за более высоких рисков.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Политика
Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с Зеленским
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, собирающийся с визитом на Украину, обозначил круг тем, которые он намерен обсудить с президентом этой страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:19
Футбол
«Севилья» обыграла «Эспаньол» в матче первого тура чемпионата Испании
Футболисты "Севильи" добились победы над "Эспаньолом" в выездном матче первого тура чемпионата Испании.
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Убивший семью подросток оставил предсмертную записку
В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что подросток оставил предсмертную записку.
Обновлено в 06:52
Теннис
Кузнецова проиграла Киз в финале турнира в Цинциннати
Обновлено в 15:58
Авто
Продажа раритетного Porsсhe сорвалась из-за оговорки аукциониста
Торги, на которых раритетный автомобиль Porsсhe планировалось продать за 20 миллионов долларов, сорвались из-за оговорки аукциониста, передает агентство Блумберг.
Обновлено в 14:04
Политика
Сербия бережет дружеские отношения с Россией и Китаем, заявил Вучич
Сербия ревностно оберегает дружеские и партнерские отношения с Россией и КНР, заявил президент страны Александр Вучич.
Обновлено в 14:23
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55
Политика
Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе
Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Норвегия предостерегает США от провоцирования России
Представитель военного ведомства сообщил, что РФ приступила к самым крупным за последние несколько десятков лет военным учениям, объединив силы Черноморского, Северного и Балтийского флотов.
Обновлено в 13:32
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Транспорт
ЦОДД призвал отказаться от поездок на автомобиле утром 19 августа в районе закрытых станций красной ветки
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призывает водителей утром понедельника, 19 августа, отказаться от поездок на личном транспорте в районы, прилегающие к закрытому участку Сокольнической линии Московского метрополитена.
Обновлено в 15:07
Общество
Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки
Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.
Обновлено вчера в 09:47
Авто
Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер
Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».
Обновлено в 04:52
Происшествия
AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95
Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
Обновлено в 13:28
Космос
В сентябре в космосе впервые на 3D-принтере напечатают мясо
Обновлено 16 августа в 03:44
Политика
Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии
Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.
Обновлено в 06:42
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Теннис
Шарапова заменит Уильямс на выставочном турнире
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о приглашении на турнир The Greenbrier Champions Tennis Classic.
Обновлено в 13:18
Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» в шестом туре РПЛ
Встреча шестого тура Российской премьер-лиги, прошедшая в воскресенье на стадионе в Петровском парке, завершилась победой "Локомотива" - 2:1. На гол динамовца Максимилиана Филиппа на третьей минуте железнодорожники ответили точными ударами Алексея Миранчука с пенальти (28-я минута) и Антона Миранчука (82-я).
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Футбол
«Томь» победила «Краснодар-2», «Армавир» и «Балтика» сыграли вничью
В другом матче тура «Армавир» принимал «Балтику». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Москве недовольный лечением пациент избил врача
В Москве пациент избил заведующего отделением одной из больниц.
Обновлено в 14:15