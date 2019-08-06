Политика

В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в РоссиюРБК вчера в 17:54

Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк. Задержание было проведено утром во вторник, 6 августа, в Дингсман-Ферри, штат Пенсильвания.
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с чего всё началось
В сообщении прокуратуры штата Нью-Йорк говорится
, что Кузнецов с февраля 2017 года приобретал онлайн детали американского оружия и отправлял их по почте в Россию.
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