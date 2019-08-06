с чего всё началось

Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк. Задержание было проведено утром во вторник, 6 августа, в Дингсман-Ферри, штат Пенсильвания.

В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию

Экономика Четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана, сообщил «Ъ» Аналитическая компания Headway сообщила о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, пишет "Коммерсант".

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Политика В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.

Политика Названо число пророссийских депутатов от партии Зеленского Возможный руководитель будущей фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия оценил число пророссийских депутатов, которые получат мандаты как представители партии.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Космос Тысячи тихоходок бродят по Луне после крушения Beresheet Tardigrades и человеческая ДНК были поздними дополнениями к миссии, добавленными всего за несколько недель до того, как Beresheet был запущен.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии палеонтологи обнаружили останки огромного древнего попугая, пишет Biology Letters.

Общество Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.

Политика Украина надеется на белорусское топливо Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.

Музыка Декорации на концерте Rammstein в Риге загорелись Во время концерта немецкой группы Rammstein в Риге загорелись декорации Об этом сообщает ФАН.

Общество Росстат назвал основные причины незанятости граждан Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.

Общество Четверть детей в России оказались за чертой бедности По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.

Футбол Агент Малкома прокомментировал проявление расизма фанатами «Зенита» See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic. twitter. com/N0SHlNcBWj — FC Zenit in English🌊 August 4, 2019 Читайте также: Весь мир узнает, как фанаты «Зенита» обожают Малкома, у истории с расизмом будет идеальное завершение Жирков получает удовольствие от футбола в «Зените».

Экономика Рабочая сила. В России сокращается и стареет трудоспособное население В статье говорится о том, что, начиная с 2006 года, численность трудоспособных граждан нашей страны сократилась на 9%, и на сегодняшний день эта цифра составляет 82 млн человек.

Шоу-бизнес Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.