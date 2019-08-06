Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в РоссиюРБК вчера в 17:54
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк. Задержание было проведено утром во вторник, 6 августа, в Дингсман-Ферри, штат Пенсильвания.
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с чего всё началось
В сообщении прокуратуры штата Нью-Йорк говорится, что Кузнецов с февраля 2017 года приобретал онлайн детали американского оружия и отправлял их по почте в Россию.Интерфаксвчера в 19:20
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Авто
УАЗ разработал автомобиль для борьбы с лесными пожарами
Обновлено в 02:06
Экономика
Четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана, сообщил «Ъ»
Аналитическая компания Headway сообщила о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 02:53
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
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В Магнитогорске прогремел взрыв в автомобиле
Обновлено в 03:17
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
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Происшествия
В Приамурье нашли живыми двух пропавших девочек
Обновлено в 03:21
Политика
Названо число пророссийских депутатов от партии Зеленского
Возможный руководитель будущей фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия оценил число пророссийских депутатов, которые получат мандаты как представители партии.
Обновлено в 03:09
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
В Ингушетии ликвидирован боевик, намеревавшийся совершить теракт.
Обновлено в 02:53
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Технологии
Испытания беспилотника «Охотник» продолжатся до конца года
Обновлено вчера в 23:09
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири
Обновлено вчера в 11:57
Космос
Тысячи тихоходок бродят по Луне после крушения Beresheet
Tardigrades и человеческая ДНК были поздними дополнениями к миссии, добавленными всего за несколько недель до того, как Beresheet был запущен.
Обновлено в 02:14
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии палеонтологи обнаружили останки огромного древнего попугая, пишет Biology Letters.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено 05 августа в 15:11
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Украина надеется на белорусское топливо
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено вчера в 11:05
Музыка
Декорации на концерте Rammstein в Риге загорелись
Во время концерта немецкой группы Rammstein в Риге загорелись декорации Об этом сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
Агент Малкома прокомментировал проявление расизма фанатами «Зенита»
See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic. twitter. com/N0SHlNcBWj — FC Zenit in English🌊 August 4, 2019 Читайте также: Весь мир узнает, как фанаты «Зенита» обожают Малкома, у истории с расизмом будет идеальное завершение Жирков получает удовольствие от футбола в «Зените».
Обновлено в 02:13
Экономика
Рабочая сила. В России сокращается и стареет трудоспособное население
В статье говорится о том, что, начиная с 2006 года, численность трудоспособных граждан нашей страны сократилась на 9%, и на сегодняшний день эта цифра составляет 82 млн человек.
Обновлено вчера в 10:39
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено вчера в 07:49
Теннис
Павлюченкова обыграла Соболенко на старте турнира в Торонто
Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира серии WTA Premier в Торонто.
Обновлено вчера в 22:39