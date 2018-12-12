Недоверие к политике США вынуждает Россию и Китай налаживать прочный союз, несмотря на противоречия. Странам Запада стоит обеспокоиться из-за «Восточной Антанты», пишет обозреватель The Hill Джефф Хоун.

В США Россию и Китай заподозрили в создании «Восточной Антанты»

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