Политика

В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмыКоммерсантъ 11:11

Суд столичного округа Колумбия приговорил россиянку Марию Бутину, обвиняемую в незаконной работе иностранным агентом в США, к 18 месяцам тюремного заключения, сообщает ТАСС. С учетом времени, которое госпожа Бутина уже провела в заключении, ожидая приговора, срок наказания составит девять месяцев.
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Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

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ТАСС11:55

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Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Газета.Ru13:39

Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Интерфакс11:30

Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

RT на русском12:14
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