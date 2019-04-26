Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмыКоммерсантъ 11:11
Суд столичного округа Колумбия приговорил россиянку Марию Бутину, обвиняемую в незаконной работе иностранным агентом в США, к 18 месяцам тюремного заключения, сообщает ТАСС. С учетом времени, которое госпожа Бутина уже провела в заключении, ожидая приговора, срок наказания составит девять месяцев.
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