Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмыКоммерсантъ 11:11
Суд столичного округа Колумбия приговорил россиянку Марию Бутину, обвиняемую в незаконной работе иностранным агентом в США, к 18 месяцам тюремного заключения, сообщает ТАСС. С учетом времени, которое госпожа Бутина уже провела в заключении, ожидая приговора, срок наказания составит девять месяцев.
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Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
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Шоу-бизнес
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Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть
Обновлено в 16:15
Происшествия
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Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
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Общество
Слушания по делу Харви Вайнштейна закрыли от прессы
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Армия и оружие
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Обновлено в 11:59
Армия и оружие
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Обновлено в 05:04
Общество
«Дачную амнистию» продлят до 2022 года
Срок окончания «дачной амнистии» предложили продлить на три года — до 1 марта 2022 года.
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Экономика
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Обновлено в 09:32
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Полковник ФСБ задержан по делу о взятке в особо крупных размерах
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