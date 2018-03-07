Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN. Судья Тад Болкмен постановил, что компания вводила в заблуждение людей и содействовала опиоидному кризису в Оклахоме.

В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

Здоровье В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.

Авто В России появился вертолет премиум-класса в стиле Aurus Бренд представительского уровня Aurus представил вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, сообщает ТАСС.

Технологии Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.

Политика Болтон заявил о планах Трампа встретиться с Зеленским в Польше Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что глава государства и его украинский коллега Владимир Зеленский могут встретиться в конце августа – начале сентября в Польше, куда американский лидер приедет для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны (1 сентября).

Политика Опубликовано видео странной посадки Су-57 в Жуковском Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».

Общество В Москве повысили минимальную пенсию Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 будет стоить 165 долларов Вчера известный искатель утечек Мукул Шарма объявил о том, что смартфон Redmi Note 8 будет стоить всего 140 долларов.

Кино Умерла актриса и культуролог Людмила Мальцева Педагог, культуролог и заслуженная артистка России Людмила Мальцева умерла на 70-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России во вторник, 27 августа.

Общество В Арктике открыли пять новых островов Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.

Фигурное катание Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020 Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Происшествия Против Абызова возбуждено новое уголовное дело Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Гаджеты Смартфон Realme XT с 64-Мп камерой предстал на официальном рендере Компания Realme опубликовала первое официальное изображение высокопроизводительного смартфона, который будет представлен в следующем месяце.

Происшествия Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.

Происшествия Генпрокуратура попросила возбудить дело против сотрудников «Крестов» Генеральная прокуратура России поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СИЗО-1 («Кресты») по факту избиения заключенных.

Политика Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.

Авто Компания Renault снизила цены на кузовные запчасти Duster Компания «Рено Россия» сообщила о снижении цен на ряд кузовных запчастей для кроссовера Duster первого поколения.

Политика В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа В эфире Польского телевидения Шинковский вспомнил о том, что 10 лет назад президент России Владимир Путин присутствовал в Польше на памятных мероприятиях, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны.

Политика Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Политика ЦИК Абхазии объяснила ошибку при подведении итогов президентских выборов Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Абхазии Тамаз Гогия подтвердил наличие ошибки, сделанной при подведении итогов первого тура выборов президента республики.

Общество Суд обязал мэрию дать площадку под митинг оппозиции 31 августа Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск к московским властям со стороны организаторов оппозиционного шествия по Бульварному кольцу (от Пушкинской площади до проспекта Сахарова) 31 августа.

Политика Против Парубия открыто уголовное дело в связи с трагедией в Одессе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с событиями 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.

Происшествия В аэропорту Мюнхена приостановлена работа двух терминалов В аэропорту Мюнхена приостановлена работа двух терминалов из-за проникновения постороннего человека в «чистую зону» воздушной гавани.

Единоборства Российский дзюдоист Ярцев завоевал бронзу чемпионата мира в Токио Победителем соревнований в весе до 73 кг стал Сехэй Оно из Японии Российский дзюдоист Денис Ярцев завоевал бронзовую награду в весовой категории до 73 кг на чемпионате мира в Токио, пишет ТАСС.