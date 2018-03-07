Общество
RuNews24.ruJohnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
В 2016 году суд постановил, что крупный производитель косметических товаров должен выплатить 55 млн долларов женщине, считающей, что она заболела раком, пользуясь продукцией компании. В 2018 году суд Миссури обязал Johnson & Johnson выплатить 4,69 млрд долларов 22 женщинам.
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Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США
Ведомостивчера в 17:20
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:31, Вашингтон
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28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
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Названа дата запуска третьей взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево»
В пресс-службе московского аэропорта "Шереметьево" назвали дату открытия новой взлетно-посадочной полосы, сообщает РИА "Новости".
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«Спартак» и «Зенит» рассудит Мешков
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Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
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Как сообщалось ранее, в соответствии с поручением Беглова в скором времени все городские поликлиники должны перейти на бережливые технологии — это 75 детских и 35 взрослых поликлиник Петербурга.
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На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
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Грохот грузовых поездов поможет предсказать землетрясение
Один из описанных методов опирается на скачок скорости сейсмических волн вблизи разлома коры, так как лабораторные эксперименты предсказывают подобное поведение в случае скорого землетрясения.
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Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в выдаче визы РФ
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Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
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РИА Новости вчера в 14:18
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Кабинеты релаксации и тренажерный зал для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудовали в школе высокогорного селения Кенделен Кабардино-Балкарии (КБР), сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона.
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Ударный «Охотник» пойдет в серию через 5 лет
Новейший российский ударный дрон "Охотник" может отправиться в серийное производство в 2024 году.
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