Компанию Johnson & Johnson суд обязал выплатить 572 миллионов долларов за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса в Соединенных Штатах Америки, информирует Kp.ru.

Johnson & Johnson выплатит $572 млн по делу об опиоидах

Футбол Пике и Видаль выиграли 500 тысяч евро на турнире по покеру 32-летний футболист уступил только профессиональному игроку в покер Хуану Пардо и выиграл 353 тысячи евро.

Политика Путин разрешил Эрдогану купить Су-57 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.

Политика «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60% Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

Армия и оружие Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб Срочный визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным нанес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, сообщает РИА Новости.

Политика Президент Бразилии потребовал извинений от Макрона Президент Бразилии Жаир Болсонару порекомендовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес.

Политика Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.

Футбол «ПСЖ» назвал «Барселоне» условия продажи Неймара Руководство клуба "Пари Сен-Жермен" озвучило условия, при которых продаст "Барселоне" бразильского нападающего Неймара.

Происшествия В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.

Экономика ФАС оштрафовала российскую «дочку» Samsung на 2,5 миллиона рублей Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала "Самсунг Электроникс Рус Компани" (российскую "дочку" Samsung) на 2,5 миллиона рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты у реселлеров, говорится в сообщении службы.

Политика Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Политика Путин оценил стыковку «Союза» с МКС Российский президент Владимир Путин выразил свое впечатление от работы членов экипажа МКС во время последней стыковки корабля "Союз МС-14".

Политика Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.

Здоровье Два хирурга в Нижнем Тагиле отзовут заявления об увольнении Два хирурга в Нижнем Тагиле решили отозвать свои заявления об увольнении после встречи с главой регионального Минздрава Андреем Цветковым.

Общество В Китае обезьяна использовала орудие для побега из зоопарка Сотрудники зоопарка считают эту обезьяну умнее сородичей. По их словам, она единственная кто использует камни, чтобы колоть орехи.

Общество В Таиланде нашли 128-летнего долгожителя Согласно имеющейся информации, мужчина живет в деревне Монсомбун. Дата рождения в его удостоверении личности - 9 апреля 1891 года.

Транспорт Власти Москвы утвердили тарифы проезда по МЦД Цена поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД) в пределах Москвы будет равна стоимости билета в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне составят 23 рубля за зону, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы, прошедшему во вторник.

Экономика Росстат объяснил рост числа бедных По данным Росстата, рост доли бедного населения связан «с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1%, в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения – 5,6%».

Футбол Футболист побежал целовать жену после забитого гола, который отменили На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.

Космос Роскосмос объявил о начале подготовки к полету на Луну Госкорпорация Роскосмос объявила тендер на проведение исследований, которые необходимы для осуществления пилотируемой миссии на Луну.

Экономика «Ростех» судится с Boeing из-за поставок 737 MAX Требования к авиакомпании составляют $115 млн Лизинговая структура «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» готова к внесудебным переговорам с Boeing о расторжении контракта на поставку 35 самолетов Boeing 737 MAX 8 и выплате компенсации в размере как минимум $75 млн.