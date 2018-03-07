Общество
РБКВ США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN. Судья Тад Болкмен постановил, что компания вводила в заблуждение людей и содействовала опиоидному кризису в Оклахоме.
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Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США
Ведомостивчера в 17:20
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Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
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РИА Новости вчера в 14:18
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«Уральские авиалинии» начали выпуск сувениров после аварийной посадки А321 в Подмосковье
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Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
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Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера».
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РИА Новости 03:22
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Спорт-Экспресс вчера в 15:59
Происшествия
Стали известны имена карателей из Жестяной Горки
В распоряжении управления ФСБ (УФСБ) по Новгородской области имеется список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное, сообщает РИА Новости.
Sputnik Латвия 01:43
Экономика
Глава ФАС рассказал о предложении по приватизации «Победы»
Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о приватизации авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", носит только инициативный характер, права собственности акционеров необходимо уважать, сказал в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.
РИА Новости 01:40
Происшествия
В Томске получил гражданство мужчина, 13 лет считавшийся умершим
Томские полицейские помогли мужчине получить паспорт гражданина РФ и аннулировать недостоверную запись о его гибели тринадцать лет назад.
Российская газета 02:37
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Российская газета 00:07
Футбол
ФК «Краснодар» настроен на реванш с греческим «Олимпиакосом»
Главный тренер ФК «Краснодар» Сергей Матвеев, отвечая на вопросы журналистов и болельщиков рассказал, что в ответном матче с греческим «Олимпиакосом» краснодарский клуб рассчитывает на реванш.
Коммерсантъ Краснодар 02:11
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В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
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Политика
Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе
Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Армия и оружие
В ЮВО стартовали масштабные учения
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Армия и оружие
Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
В Сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан».
Известия 03:21
Происшествия
На Камчатке офицер утонул во время преследования браконьера
В Камчатском крае военнослужащий погиб в ходе операции по задержанию браконьеров на реке Карага.
Российская газета 03:17
Происшествия
В Челябинской области пятилетнего ребенка ударило током
На прошлой неделе «Курс дела» писал, что во дворе частного дома током ударило двух детей.
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Политика
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Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
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Общество
Супруги из Британии нашли клад на ферме
Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).
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Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
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Общество
Российское общество психиатров не признало наркотиком антидепрессант, из-за которого завели несколько уголовных дел
Российское общество психиатров (РОП) заявило, что антидепрессант бупропион, из-за которого было заведено несколько уголовных дел, не является наркотиком.
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Космос
В России разработают ракетный двигатель «Вихрь» для многоразовых ракет
Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя "Вихрь" для многоразовой крылатой ракеты проекта "Крыло-СВ", заявил советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.
РИА Новости вчера в 06:54
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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
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Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
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