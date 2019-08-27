Общество
РБКВ США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN. Судья Тад Болкмен постановил, что компания вводила в заблуждение людей и содействовала опиоидному кризису в Оклахоме.
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Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США
Ведомостивчера в 17:20
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Экономика
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений
Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Российская газета 06:12
Экономика
Беглов: расходы на социальные цели в бюджете Петербурга составят 73%
Правительство Санкт-Петербурга планирует направить на социальные цели 73% городского бюджета, сообщил во вторник врио губернатора Александр Беглов, выступая на предвыборных дебатах по вопросам социальной политики.
ТАСС 03:42
Политика
На Украину прибыл советник президента США Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.
РБК 05:48
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского
Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Происшествия
Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8
Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.
Российская газета 04:36
Футбол
«ПСЖ» потребовал у «Реала» включить Куртуа в сделку по Неймару
Ранее сообщалось, что французский клуб требовал включить в сделку по Неймару бразильского форварда «Реала» Винисиуса Жуниора, однако мадридцы отказались отдавать своего игрока.
Vprognoze.ru 05:52
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Космос
Космический ядерный буксир впервые представили на МАКС-2019
Макет транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой демонстрируется на стенде КБ "Арсенал" в павильоне "Роскосмоса".
РИА Новости 04:42
Армия и оружие
Появилось видео нестандартной посадки Су-57
Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.
Известия 05:50
Экономика
В Минфине объяснили резкий рост запасов золота в Промсвязьбанке
Рост запасов золота в Промсвязьбанке (ПСБ) связан с поисками банком рыночной ниши для работы, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Интерфакс 05:20
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» во вторник, 27 августа, в 6 утра по московскому времени пристыковался к стыковочному узлу модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщил «Роскосмос».
Ведомости 03:30
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Происшествия
Против Абызова возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Армия и оружие
ВМФ РФ получит морскую версию беспилотника «Альтиус»
Военное обозрение 03:29
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019
Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.
iReactor 05:01
Экономика
ФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера».
Коммерсантъ 02:47
Шоу-бизнес
Принц Гарри называет Кейт Миддлтон другим именем
Принц Гарри называет жену своего брата Кейт Миддлтон другим именем – просто Кэт.
OAnews 05:46
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Общество
Росстат предупредил о дефиците мужчин
Во всех регионах России, кроме Чукотки и Камчатки, к 2036 году сохранится дефицит мужчин.
ЛОТ вчера в 11:15
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17