Общество

РБКРБКВ США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN. Судья Тад Болкмен постановил, что компания вводила в заблуждение людей и содействовала опиоидному кризису в Оклахоме.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Johnson & Johnson поплатится миллионами за опиоидный кризис

Вести.Ru05:59

В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

РБКвчера в 20:21

Суд обязал Johnson&Johnson заплатить $572 млн за роль в опиоидном кризисе

ПРАЙМвчера в 16:47

Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить $572 млн по опиоидному делу

RT на русскомвчера в 19:15

Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США

Ведомостивчера в 17:20

Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить $572 млн за стимулирование опиоидного кризиса

ТАССвчера в 16:45

Jonson&Johnson обязали выплатить $572 млн по опиоидному делу

Московский Комсомолецвчера в 19:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Экономика

В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений

Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Российская газета 06:12
Футбол

«Краснодар» ведет переговоры о покупке защитника «Рубина»

Матч ТВ 05:56
Экономика

Беглов: расходы на социальные цели в бюджете Петербурга составят 73%

Правительство Санкт-Петербурга планирует направить на социальные цели 73% городского бюджета, сообщил во вторник врио губернатора Александр Беглов, выступая на предвыборных дебатах по вопросам социальной политики.
ТАСС 03:42
Шоу-бизнес

Певец Юлиан попал в больницу в тяжелом состоянии

7Дней.ру 04:30
Политика

На Украину прибыл советник президента США Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.
РБК 05:48
Происшествия

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского

Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Происшествия

Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8

Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.
Российская газета 04:36
Происшествия

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Газета.Ru 01:57
Футбол

«ПСЖ» потребовал у «Реала» включить Куртуа в сделку по Неймару

Ранее сообщалось, что французский клуб требовал включить в сделку по Неймару бразильского форварда «Реала» Винисиуса Жуниора, однако мадридцы отказались отдавать своего игрока.
Vprognoze.ru 05:52
Происшествия

Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов

РИА Новости 03:30
Политика

В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Космос

Космический ядерный буксир впервые представили на МАКС-2019

Макет транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой демонстрируется на стенде КБ "Арсенал" в павильоне "Роскосмоса".
РИА Новости 04:42
Армия и оружие

Появилось видео нестандартной посадки Су-57

Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.
Известия 05:50
Футбол

«Интер» обыграл «Лечче» на старте чемпионата по футболу в Италии

РБК вчера в 18:09
Экономика

В Минфине объяснили резкий рост запасов золота в Промсвязьбанке

Рост запасов золота в Промсвязьбанке (ПСБ) связан с поисками банком рыночной ниши для работы, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Интерфакс 05:20
Армия и оружие

Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет

"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия

«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Кино

«Легенда №17» признана самым популярным российским фильмом XXI века

RuNews24.ru 04:45
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

РИА Новости вчера в 20:26
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» во вторник, 27 августа, в 6 утра по московскому времени пристыковался к стыковочному узлу модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщил «Роскосмос».
Ведомости 03:30
Политика

«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре

Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Происшествия

Против Абызова возбуждено новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Армия и оружие

ВМФ РФ получит морскую версию беспилотника «Альтиус»

Военное обозрение 03:29
Музыка

Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019

Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.
iReactor 05:01
Экономика

ФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера».
Коммерсантъ 02:47
Шоу-бизнес

Принц Гарри называет Кейт Миддлтон другим именем

Принц Гарри называет жену своего брата Кейт Миддлтон другим именем – просто Кэт.
OAnews 05:46
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Общество

Росстат предупредил о дефиците мужчин

Во всех регионах России, кроме Чукотки и Камчатки, к 2036 году сохранится дефицит мужчин.
ЛОТ вчера в 11:15
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное