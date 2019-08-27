Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN. Судья Тад Болкмен постановил, что компания вводила в заблуждение людей и содействовала опиоидному кризису в Оклахоме.

В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

Экономика В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Экономика Беглов: расходы на социальные цели в бюджете Петербурга составят 73% Правительство Санкт-Петербурга планирует направить на социальные цели 73% городского бюджета, сообщил во вторник врио губернатора Александр Беглов, выступая на предвыборных дебатах по вопросам социальной политики.

Политика На Украину прибыл советник президента США Болтон Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.

Происшествия ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.

Происшествия Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8 Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.

Футбол «ПСЖ» потребовал у «Реала» включить Куртуа в сделку по Неймару Ранее сообщалось, что французский клуб требовал включить в сделку по Неймару бразильского форварда «Реала» Винисиуса Жуниора, однако мадридцы отказались отдавать своего игрока.

Политика В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".

Космос Космический ядерный буксир впервые представили на МАКС-2019 Макет транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой демонстрируется на стенде КБ "Арсенал" в павильоне "Роскосмоса".

Армия и оружие Появилось видео нестандартной посадки Су-57 Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.

Экономика В Минфине объяснили резкий рост запасов золота в Промсвязьбанке Рост запасов золота в Промсвязьбанке (ПСБ) связан с поисками банком рыночной ниши для работы, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Армия и оружие Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет "Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

Космос «Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» во вторник, 27 августа, в 6 утра по московскому времени пристыковался к стыковочному узлу модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщил «Роскосмос».

Политика «Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».

Происшествия Против Абызова возбуждено новое уголовное дело Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Музыка Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019 Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.

Экономика ФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера».

Шоу-бизнес Принц Гарри называет Кейт Миддлтон другим именем Принц Гарри называет жену своего брата Кейт Миддлтон другим именем – просто Кэт.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Общество Росстат предупредил о дефиците мужчин Во всех регионах России, кроме Чукотки и Камчатки, к 2036 году сохранится дефицит мужчин.