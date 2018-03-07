Общество
РБКВ США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN. Судья Тад Болкмен постановил, что компания вводила в заблуждение людей и содействовала опиоидному кризису в Оклахоме.
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Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США
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В результате аварии погибли две женщины 46 и 55 лет. Еще восемь человек с травмами госпитализированы в ближайшую больницу.
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Рухани назвал условия смены политики Ирана в отношении США
Напомним, в мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке объявил о выходе из ядерного соглашения, подписанного в 2015 году между Ираном, США, Россией и рядом стран Евросоюза, а также восстановил санкции против Тегерана.
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