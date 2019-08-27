Общество
Вести.RuСуд США: Johnson&Johnson заплатит $572 млн из-за опиоидного кризиса
Суд в США вынес решение по делу компании Johnson&Johnson. Фармацевтического гиганта обязали выплатить 572 миллиона долларов. Компанию признали причастной к эпидемии опиоидной зависимости, жертвами которой, по официальным данным, стали 400 тысяч человек.
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Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США
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