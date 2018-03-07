Экономика
РБКВ США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN. Судья Тад Болкмен постановил, что компания вводила в заблуждение людей и содействовала опиоидному кризису в Оклахоме.
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Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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В Кремле анонсировали темы встречи Путина и Эрдогана
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Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
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News.ru вчера в 12:25
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РИА Новости вчера в 20:37
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Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
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Сильный ливень во Владивостоке заливает улицы и приводит к сходу селей
Утро вторника во Владивостоке началось с сильного ливня, который уже вызвал перекрытие некоторых дорог из-за схода селей, а потоки воды на городских улицах мешают горожанам как ездить, так и ходить.
ТАСС вчера в 23:01
Политика
Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, почему страны-члены G7 считают себя "клубом либеральных демократий", на деле не придерживаясь этих ценностей.
РИА Новости вчера в 22:36
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Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru вчера в 08:24
Общество
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В Комсомольске-на-Амуре продолжает ухудшаться паводковая ситуация, около 20 домов подтоплено, эвакуированы восемь человек.
RT на русском вчера в 21:35
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Авторы Dying Light 2 опубликовали почти полчаса игрового процесса
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REGNUM вчера в 14:17
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
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Здоровье
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В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
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На ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов между "Краснодаром" и греческим "Олимпиакосом" ожидается аншлаг, почти все билеты на игру проданы, сообщил РИА Новости источник в краснодарском клубе.
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"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
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