Политика

В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларовРИА Новости 09:23

"Facebook Inc заплатит рекордный штраф 5 миллиардов долларов и обязуется выполнять новые ограничения, а также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных ее пользователей", - сказано в документе.
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Facebook в США получил штраф на 5 млрд долларов

Взгляд.ру09:12

Власти США оштрафовали Facebook на рекордные $5 млрд

News.ru09:35

Facebook заплатит штраф в $5 млрд за передачу данных Cambridge Analytica

IT-Worldвчера в 18:27

США оштрафуют Facebook на рекордную сумму

Газета.Ru09:20

Facebook оштрафовали на $5 млрд за передачу личных данных пользователей

ТАСС09:10

Власти США заявили о штрафе для Facebook на рекордные $5 млрд

Известиявчера в 20:08

В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

РИА Новости09:23
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Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:41, Вашингтон
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Обновлено в 05:13
Интернет

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Общество

На Украине установили цены на «блатные» номера для автомобилей

Остальные номера можно было купить по обычной цене.
Обновлено в 07:41
Политика

В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Общество

В поездах дальнего следования разрешили провозить енотов и ежей

"Федеральная пассажирская компания" (АО "ФПК", "дочка" РЖД) заметно расширила список домашних животных, которых можно провозить в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев.
Обновлено в 07:46
Экономика

Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья

Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
Политика

Новым премьер-министром Британии назначат Бориса Джонсона

Действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила победителя с победой на своей странице в фейсбуке: "Поздравляю Бориса Джонсона с избранием лидером консерваторов, теперь нам нужно работать вместе над тем, чтобы реализовать Brexit, который подойдет всей Великобритании", — написала она.
Обновлено вчера в 10:35
Политика

NYT: Джонсон означает конец Британии

Новому премьеру Британии Борису Джонсону предстоит столкнуться с наиболее непреодолимым и глубоким политическим кризисом, который происходил в Соединенном Королевстве с 1945 года.
Обновлено в 08:34
Общество

Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем

Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
Кино

Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»

Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Обновлено в 07:11
Экономика

Агаларов отказался строить космодром Восточный

Предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил в интервью The Bell, что отказался от участия в проекте.
Обновлено в 09:29
Политика

Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ

РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.
Обновлено в 08:51
Экономика

Госдума повысила НДС на пальмовое масло

Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Футбол

Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»

Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
Обновлено в 09:14
Авто

Названы самые популярные иномарки зарубежной сборки в РФ

Лидером рейтинга японская Toyota, которая в РФ насчитывает 3,5 млн автомобилей зарубежной сборки или 92% от всего автопарка марки в нашей стране.
Обновлено в 06:14
Общество

Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Спорт

Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку

В свою очередь Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую игрушку, изображающую собаку акита-ину.
Обновлено в 04:46
Политика

Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
Обновлено в 08:17
Транспорт

Госдума приняла закон о платных дорогах на севере России

Госдума в третьем чтении приняла закон о платных дорогах в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то есть примерно на 60% территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.
Обновлено в 06:37
Авто

Jaguar Land Rover может перейти на моторы BMW

Концерн Jaguar Land Rover может перейти на использование бензиновых и дизельных двигателей BMW.
Обновлено в 07:32
Общество

Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба

Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Политика

Силовики не поняли, зачем Порошенко явился на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел к силовикам на допрос после приглашения, однако цель его визита в Государственное Бюро расследований объяснить не смогли, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска

В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.
Обновлено в 04:57
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Врачи диагностировали перелом ребра у уральского общественника

Напомним, 24 июля 2019 года на Алексея Беззуба было совершено нападения. Двое молодых людей избили общественника и забрали у него рюкзак.
Обновлено в 08:22
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Главное