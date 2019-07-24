с чего всё началось

"Facebook Inc заплатит рекордный штраф 5 миллиардов долларов и обязуется выполнять новые ограничения, а также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных ее пользователей", - сказано в документе.

В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

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