Политика
В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларовРИА Новости 09:23
"Facebook Inc заплатит рекордный штраф 5 миллиардов долларов и обязуется выполнять новые ограничения, а также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных ее пользователей", - сказано в документе.
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Кроме того, компания должна изменить настройки конфиденциальности пользователей, а также назначить ответственных за безопасность персональных данных из числа совета директоров, говорится на сайте Федеральной комиссии по торговле США.ТК Звезда09:58
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 10:08, Вашингтон
Политика
Мэй покинула пост премьера под аплодисменты парламентариев
«Мэй завершила свою речь перед тем, как отправиться в Букингемский дворец, чтобы сложить с себя полномочия премьер-министра, под аплодисменты парламентариев», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:19
Политика
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками
Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
Обновлено в 09:11
Космос
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Общество
Сделки с недвижимостью защитят от мошенников
Госдума приняла закон, который призван обезопасить сделки с недвижимостью с использованием электронной подписи.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная Виторгана продемонстрировала фигуру в бикини
Слухи об отношениях между актерами ходят с начала июня, причем Виторган то и дело подогревает разговоры о новом романе фотографиями или видеозаписями у себя в соцсетях.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Политика
В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Финансы
Официальный курс евро снизился до 70,65 рубля
Официальный курс евро на вторник снизился на 13,95 копейки — до 70,6546 рубля, курс доллара увеличился на 11,1 копейки — до 62,9776 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено 22 июля в 06:15
Кино
Тарантино представит в Москве новый фильм «Однажды в Голливуде»
Режиссёр Квентин Тарантино посетит премьеру своей новой картины «Однажды в Голливуде» в Москве.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
Обновлено в 07:11
Происшествия
На Урале осудили сотрудницу почты за присвоение лотерейных билетов
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 1,5 годам колонии бывшего руководителя отдела продаж екатеринбургского филиала "Почты России", которая присвоила себе лотерейные билеты на сумму более 2 миллионов рублей, чтобы получить по ним выигрыши, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено в 09:47
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Спорт
Венгр Милак побил мировой рекорд Фелпса на дистанции 200 м баттерфляем
Венгерский пловец Кшиштоф Милак на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее сумел побить рекорд Майкла Фелпса на дистанции 200 метров баттерфляем.
Обновлено в 09:14
Общество
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба
Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Политика
Опубликован рейтинг эффективности депутатов Госдумы за 2019 год
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" в 2019 году, сообщил один из авторов рейтинга Дмитрий Гусев на пресс-конференции.
Обновлено в 08:42
Футбол
В расположение «Крыльев Советов» прибыл футболист «Порту»
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» в ближайшее время заключит контракт с колумбийским форвардом «Порту» Хуаном Переа.
Обновлено в 09:50
Финансы
Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБ
О возможности второго подряд снижения ставки — на опорном заседании в июне ЦБ снизил ее на 25 б.п. — в начале месяца заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 00:00
Политика
МИД России ответил на обвинения ФБР
Ранее глава ФБР Кристофер Рэй обвинил Россию в том, что она продолжает вмешиваться в избирательный процесс в стране.
Обновлено в 07:51
Общество
Россиянам запретят иметь электронную почту без идентификации
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который накладывает запрет на использование электронной почтой в России без идентификации, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:47
Политика
Слухи о смерти Эрдогана опровергли
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.
Обновлено в 08:55
Кино
Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»
Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Интернет
В работе Facebook и Instagram произошли сбои
Пользователи Facebook жалуются на сбои в работе социальной сети, сообщает сайт по отслеживанию проблем глобальных сервисов Downdetector.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Фигуранты списка «Пилы» обратились в СК после убийства Григорьевой
Фигуранты списка интернет-ресурса «Пила» обратились в Следственный комитет и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти после убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 04:59
Единоборства
Умер российский боксер Максим Дадашев
В США в результате полученных в ходе поединка травм в возрасте 28 лет умер российский боксер Максим Дадашев, сообщили представители команды спортсмена.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Футбол
«Томь» обыграла курский «Авангард» в Томске
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС
Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
Госдума приняла закон об инвестировании через краудфандинг
Согласно документу, будет законодательно зафиксировано понятие инвестиционной платформы как используемой для заключения договоров по привлечению капитала информационной системы в интернете.
Обновлено в 06:15