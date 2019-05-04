Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в рекуLenta.ru 00:19
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида. Об этом сообщил мэр города Ленни Керри в Twitter-аккаунте. Коммерческий лайнер авиакомпании Miami Air летел чартерным рейсом из военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе, уточняет CNN.
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Если внешние условия обитания не изменялись, признаки вида сохранялись более-менее консервативно, если же условия претерпевали изменения, то полиморфизм позволял выжить тем существам, у которых оказывались более пригодные для изменившихся условий качества.
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«В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике.
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Уточняется, что полный комплект костюма включает в себя 17 частей, и он уйдет с молотка в ходе аукциона "Чудеса галактики" в Лос-Анджелесе 14 мая.
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