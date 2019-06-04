Политика

В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизмеREGNUM вчера в 22:21

Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters. Amazon и Facebook будет проверять федеральная торговая комиссия Штатов, а Google и Apple — американский минюст.
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с чего всё началось
Власти США рассматривают возможность начать антимонопольную проверку в отношении Apple, Google, Amazon и Facebook, сообщает
 Reuters со ссылкой на источники.
Ведомостивчера в 20:02

Подробнее о событии

Американские ИТ-гиганты потеряли $182 млрд из-за возможного антимонопольного расследования

Коммерсантъ05:54

Новости об антимонопольных расследованиях обвалили IT-корпорации США

Вести.Финансвчера в 17:41

Власти США готовят антимонопольное расследование против компаний Amazon, Apple, Facebook и Google

Эхо Москвы01:34

Утечка о планах Трампа по расчленению Apple затмила презентацию iOS 13

Газета.Ruвчера в 21:28

Reuters: США могут провести антимонопольную проверку Apple, Google, Amazon и Facebook

Ведомостивчера в 20:02

Reuters: США готовят антимонопольное расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google

ТАССвчера в 17:46

Акции Apple, Facebook и Alphabet одновременно ушли вниз. В чем причина?

РБК05:47
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Происшествия

На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка

"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Мурманской области возбудили дело после кражи пролета моста

Обновлено в 05:00
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Политика

В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу

Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:16
Общество

В России в 2018 году родилось на 15% меньше детей, чем в 2016

Количество детей, родившихся в России в 2018 году, оказалось на 15% меньше, чем двумя годами ранее.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

ВСУ обстреляли мечеть в Донецке

Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес

Невеста Тимати Анастасия Решетова показала округлившийся живот

Модель опубликовала небольшое видео, где показала слегка заметный округлившийся живот, чем только усилила недавние слухи относительно своего положения.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

Первое уголовное дело возбуждено после майских протестов в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:03
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В Пензенской области в ДТП с «Газелью» погиб человек

Один человек погиб и 10 пострадали при столкновении грузопассажирской "Газели" и автомобиля Hyundai на 754-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 03:51
Музыка

Jay‐Z стал первым рэпером‐миллиардером

Первым в мире хип-хоп артистом, которому удалось заработать миллиард долларов, был назван американский исполнитель Jay-Z.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Общество

Генпрокурор РФ Юрий открыл совещание по мусорной реформе в Ростове

Генпрокурор России Юрий Чайка начал совещание по вопросам мусорной реформы в Ростове.
Обновлено в 06:15
Транспорт

ГИБДД составит базу нарушителей ПДД для каршеринговых компаний

«Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», — сообщил он, добавив, что в базу данных будут внесены сведения как о россиянах, так и иностранцах, нарушающих в России правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова: «Уже приходит время окончательно проститься»

Известно, что у Кафельниковой весьма нестабильное психическое состояние: время от времени девушка пребывает в депрессии.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Склад лакокрасочной продукции загорелся под Екатеринбургом

Складские помещения, на которых хранится лакокрасочная продукция, загорелись в городе Арамиле Свердловской области, сообщает областное управление МЧС России.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России

Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:50
Общество

Детям с ВИЧ отказали в размещении на нижегородской турбазе

Спортивная деревня «Новинки», расположенная в Богородском районе под Нижним Новгородом, отказала в обслуживании ВИЧ-положительным детям.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100

Выступая на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП во вторник, Филев, который возглавляет подкомиссию, обратился к замглавы Минтранса РФ Александру Юрчику с вопросом о расследовании авиаинцидента с SSJ-100 авиакомпании "Якутия" в октябре прошлого года: тот выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси.
Обновлено в 06:03
Общество

Российского журналиста обвиняют в вымогательстве миллионов у чиновника

Первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко обвинил журналиста Андрея Караулова в вымогательстве 2,4 млн руб. за не выход в свет публикации сюжетов, дискредитирующих Красноярский край.
Обновлено в 06:39
Технологии

YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров

После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Политика

Рада отказалась рассматривать проект Зеленского об импичменте

Верховная рада Украины не включила в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства, передаёт «Укринформ».
Обновлено в 06:41
Общество

Набережная в Москве получила имя Станислава Говорухина

Одна из набережных реки Яузы в Москве получила имя народного артиста России Станислава Говорухина, умершего в 2018 году.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Николас Кейдж развелся через 4 дня брака

Суд расторг брак американского актера Николаса Кейджа и визажиста Эрики Койке после 4 дней брака.
Обновлено в 05:20
Политика

Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка

Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.
Обновлено в 04:27
Общество

Умерла супруга президента Израиля

Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Шоу-бизнес

Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына

Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
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