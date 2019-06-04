В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизмеREGNUM вчера в 22:21

с чего всё началось

Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters. Amazon и Facebook будет проверять федеральная торговая комиссия Штатов, а Google и Apple — американский минюст.

В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме

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