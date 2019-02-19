Политика
Против Трампа подали иск 16 штатов СШАИзвестия 21:12
Иск против президента США Дональда Трампа подали 16 штатов страны. Об этом рассказала New York Times в понедельник, 18 февраля.
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с чего всё началось
Об этом в понедельник сообщила на своем сайте газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию из аппарата генерального прокурора Калифорнии Хавьера Бесерры.Российская газета22:20
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Политика
В Минэкономразвития оценили ущерб от наложенных на Россию ограничений
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Политика
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The National Interest оценил российский танк Т-90МС
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Происшествия
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Хавбек Скопинцев перешел из «Ростова» в «Краснодар» за €6 млн
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Политика
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Как передает телекомпания CBC, к канадской столице подъезжает большая группа протестующих.
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Герой легендарного фотоснимка, сделанного в день окончания Второй мировой войны, Джордж Мендонса (George Mendonsa) скончался в США в возрасте 95 лет.
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Происшествия
В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский
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Посольство Украины в США призвало к бойкоту российского фильма «Т-34» в США.
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