Происшествия

В СПЧ хотят посетить Абызова на следующей неделеРИА Новости 10:00

Совет по правам человека (СПЧ) может посетить задержанного экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова на следующей неделе, заявил член СПЧ Андрей Бабушкин. В среду Басманный суд Москвы изберет Абызову меру пресечения.
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Михаил Абызов отверг обвинения в мошенничестве

Вечерняя Москва10:45

СПЧ может посетить Абызова

Вестник Кавказа10:23

В соучастии с другими лицами: в Москве возбудили дело против экс-министра Абызова

Sputnik Латвия11:47

В СПЧ хотят посетить Абызова на следующей неделе

РИА Новости10:00
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Авто

Больше не будет Focus, Kuga, Mondeo — Ford уходит из России

Производство моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer будет прекращено к июню этого года.
Обновлено в 08:12
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Адвокаты предложили за Абызова залог в миллиард рублей

Адвокаты попросили для чиновника «домашний арест». Даже предложили оставить залог в один миллиард рублей.
Обновлено в 12:50
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ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду

Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Происшествия

В центре украинского Кировограда прогремели взрывы. Видео

Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес

Бузову заметили с мужчиной и букетом в Испании

Телеведущая Ольга Бузова во время отдыха в Испании попала в объективы папарацци в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 14:04
Политика

Россия, Австралия и Нидерланды впервые провели встречу по делу MH17

Обновлено в 07:51
Футбол

Медведев назвал сумму, которая сделает «Газпром Арену» идеальной

Президент «Зенита» Александр Медведев в интервью для YouTube-канала «КраСава» рассказал, сколько денег необходимо потратить на «Газпром Арену», чтобы привести ее в идеальное состояние.
Обновлено в 14:38
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:32
Общество

Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети

Преподавателю русского языка из Барнаула Татьяне Кувшинниковой предложили составить и прочитать программу по "безопасному ведению соцсетей" в городском центре повышения квалификации для других учителей.
Обновлено в 09:58
Политика

Захарова заявила, что Запад фактически украл у Венесуэлы $30 млрд

Западные страны и международные банковские структуры фактически украли у Венесуэлы $30 млрд под видом их заморозки.
Обновлено в 14:21
Авто

В Renault задумались о слиянии с концерном FIAT Chrysler

Объединение альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и FCA позволит создать автопроизводителя конкурирующего с Volkswagen Group и Toyota Motor.
Обновлено в 15:24
Общество

Глава МВД Франции намерен запретить манифестацию «желтых жилетов» на Елисейских полях

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил в среду о намерении запретить проведение 30 марта манифестации "желтых жилетов" на Елисейских полях.
Обновлено в 14:48
Политика

В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис

В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Общество

В Александровском парке появится живая надпись «Театр»

27 марта отмечается День театра. В честь этого события сотни поклонников высокого искусства выстроятся в живое слово «Театр».
Обновлено 25 марта в 07:51
Политика

Вакарчук призвал жителей Украины голосовать «не по приколу»

Певец Святослав Вакарчук обратился к гражданам Украины с просьбой серьёзно отнестись к выборам президента страны.
Обновлено в 06:54
Общество

Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке

Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Политика

Путин отодвинул сотрудника службы безопасности

В Сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами.
Обновлено в 11:57
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Происшествия

Несколько человек пострадали в результате взрыва на западе Стокгольма

Обновлено в 03:08
Происшествия

Петербуржец заплатит 56 млн рублей за перепланировку в квартире

Обновлено в 07:32
Политика

В Крыму задержаны 20 участников террористической организации

В Крыму пресечена деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), сообщает пресс-служба ФСБ.
Обновлено в 08:16
Политика

Эксперт оценил требование Трампа к России «уйти из Венесуэлы»

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.
Обновлено в 13:41
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Вместе с электронными паспортами россияне получат цифровой профиль

Минкомсвязи разработало законопроект о создании цифровых профилей россиян, где будет содержаться информация об их паспортных данных, номера СНИЛС и ИНН, а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 07:00
Политика

МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года

Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено в 13:13
Происшествия

В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны

В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
Космос

Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные

Обновлено в 14:27
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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