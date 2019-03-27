Происшествия
В СПЧ хотят посетить Абызова на следующей неделеРИА Новости 10:00
Совет по правам человека (СПЧ) может посетить задержанного экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова на следующей неделе, заявил член СПЧ Андрей Бабушкин. В среду Басманный суд Москвы изберет Абызову меру пресечения.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Авто
Больше не будет Focus, Kuga, Mondeo — Ford уходит из России
Производство моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer будет прекращено к июню этого года.
Обновлено в 08:12
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Адвокаты предложили за Абызова залог в миллиард рублей
Адвокаты попросили для чиновника «домашний арест». Даже предложили оставить залог в один миллиард рублей.
Обновлено в 12:50
Политика
ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду
Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес
Бузову заметили с мужчиной и букетом в Испании
Телеведущая Ольга Бузова во время отдыха в Испании попала в объективы папарацци в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 14:04
Футбол
Медведев назвал сумму, которая сделает «Газпром Арену» идеальной
Президент «Зенита» Александр Медведев в интервью для YouTube-канала «КраСава» рассказал, сколько денег необходимо потратить на «Газпром Арену», чтобы привести ее в идеальное состояние.
Обновлено в 14:38
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:32
Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
Преподавателю русского языка из Барнаула Татьяне Кувшинниковой предложили составить и прочитать программу по "безопасному ведению соцсетей" в городском центре повышения квалификации для других учителей.
Обновлено в 09:58
Политика
Захарова заявила, что Запад фактически украл у Венесуэлы $30 млрд
Западные страны и международные банковские структуры фактически украли у Венесуэлы $30 млрд под видом их заморозки.
Обновлено в 14:21
Авто
В Renault задумались о слиянии с концерном FIAT Chrysler
Объединение альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и FCA позволит создать автопроизводителя конкурирующего с Volkswagen Group и Toyota Motor.
Обновлено в 15:24
Общество
Глава МВД Франции намерен запретить манифестацию «желтых жилетов» на Елисейских полях
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил в среду о намерении запретить проведение 30 марта манифестации "желтых жилетов" на Елисейских полях.
Обновлено в 14:48
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Общество
В Александровском парке появится живая надпись «Театр»
27 марта отмечается День театра. В честь этого события сотни поклонников высокого искусства выстроятся в живое слово «Театр».
Обновлено 25 марта в 07:51
Политика
Вакарчук призвал жителей Украины голосовать «не по приколу»
Певец Святослав Вакарчук обратился к гражданам Украины с просьбой серьёзно отнестись к выборам президента страны.
Обновлено в 06:54
Общество
Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Политика
Путин отодвинул сотрудника службы безопасности
В Сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами.
Обновлено в 11:57
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика
В Крыму задержаны 20 участников террористической организации
В Крыму пресечена деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), сообщает пресс-служба ФСБ.
Обновлено в 08:16
Политика
Эксперт оценил требование Трампа к России «уйти из Венесуэлы»
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.
Обновлено в 13:41
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Вместе с электронными паспортами россияне получат цифровой профиль
Минкомсвязи разработало законопроект о создании цифровых профилей россиян, где будет содержаться информация об их паспортных данных, номера СНИЛС и ИНН, а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 07:00
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны
В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21