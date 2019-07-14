Происшествия
В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвичкиВести.Ru 12:49
Ранее в СМИ появилась информация, что девушку увезли из Москвы ее родители, чтобы выдать замуж — жениха ей нашли в Чечне. Узнав о планах родителей, девушка убежала и обратилась в кризисный центр "Китеж", рассказали правозащитники.
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с чего всё началось
Родственники насильно увезли в Чечню 20-летнюю девушку, сбежавшую из дома в московский женский кризисный центр «Китеж» из-за принуждения к замужеству, рассказала «Медиазоне» активистка Дарья Серенко. Имя девушки не называют в целях безопасности.Медиазонавчера в 11:34
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
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Льюис Хэмилтон выиграл десятый этап чемпионата "Формула 1" 2019 года.
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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Теннис
Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона
Новак Джокович одержал победу над Роджером Федерером в финале теннисного турнира Уимблдон.
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Происшествия
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В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
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Авто
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Эксперты составили рейтинг автомобилей с дизельным двигателем. Соответствующие сведения приводит издание "Автоновости дня".
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Бойко пообещал вернуть в Россию украинские товары
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Обновлено в 06:15
Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Транспорт
Слепки зубов, губную гармошку и рупор забывали пассажиры в метро Москвы в июне
В июне пассажиры столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) оставили на станциях и в вагонах поездов более 840 различных предметов, это почти на 10% меньше, чем в предыдущем месяце, среди необычных находок – слепки зубов, губная гармошка и рупор, говорится в сообщении пресс-службы метро Москвы.
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Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Политика
Глава МИД Ирана получил визу США и прибыл в Нью-Йорк
Американские власти выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, глава ведомства уже прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Экономического и социального совета ООН.
Обновлено в 13:10
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Футбол
Луис Адриано показал фото в русском национальном костюме
Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в Instagam опубликовал фотографию на фоне берез.
Обновлено в 11:12
Общество
Как миллениалы уничтожили стрип-клубы
Цифры не обманут: согласно отчету исследовательской группы IBISWorld, прибыль стриптиз-клубов в 2018 году упала до $1,4 млрд - более чем на 12% по сравнению с прибылью в $1,6 млрд в 2012-м.
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Спорт
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Обновлено в 09:10
Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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Происшествия
Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья
Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.
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Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в платье Emilia Wickstead
Для мероприятия Кейт Миддлтон выбрала платье Emilia Wickstead пастельного оттенка с длинными рукавами, стоимостью около 1800 долларов (113,4 тысяч рублей), которое дополнила бежевыми туфлями на каблуке от Aldo за 80 долларов (5 тысяч рублей).
Обновлено в 10:00
Общество
Украинская Венеция: Улицы Киева после ливня превратились в реки - видео
В некоторых районах Киева из-за сильного дождя 14 июля затопило улицы.
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Жена Константина Хабенского показала их старшую дочь
Напомним, Константин и Ольга стали родителями во второй раз – Литвинова подарила мужу вторую дочь.
Обновлено в 10:30