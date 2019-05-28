Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО УкраиныLenta.ru 15:28
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными. Об этом в своем Facebook-аккаунте заявил новый секретарь СНБО Александр Данилюк.
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Месяц назад она выглядела абсолютно по-другому, на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам... Как видите, все было снято во время смены власти.
— Александр Данилюк, украинский общественный деятельКомсомольская правда 15:42
с чего всё началось
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил в Facebook, что из комнаты совещаний в администрации президента исчезли мониторы и серверы с секретной информацией.Аргументы и Факты16:12
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