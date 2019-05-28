Серверы с секретной информацией пропали из СНБО УкраиныLenta.ru 15:28

с чего всё началось

Месяц назад она выглядела абсолютно по-другому, на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам... Как видите, все было снято во время смены власти.

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными. Об этом в своем Facebook-аккаунте заявил новый секретарь СНБО Александр Данилюк.

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

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