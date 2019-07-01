В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и ЗеленскогоRT на русском 04:45

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.

В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского

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