Политика

В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и ЗеленскогоRT на русском 04:45

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
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Секретарь СНБО назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина

РБК05:59

Глава СНБО считает, что встреча президентов Украины и РФ могла бы решить проблему пленных

ТАСС05:59

В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского

RT на русском04:45

Глава СНБО оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

Известия04:37

Украинские военные ждут встречи Путина и Зеленского

Газета.Ru04:16

Секретарь СНБО Украины назвал реальной встречу Путина и Зеленского

Московский Комсомолец04:15

Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна

РИА Новости03:59
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
Политика

Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Политика

В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал сообщения о дороговизне отдыха в Крыму по сравнению с заграничными курортами "вбросами" и призвал не верить им.
Обновлено в 08:14
Авто

Назван средний возраст автомобилей с пробегом в федеральных округах

Немного старше оказались подержанные машины на самом крупном по объему вторичном рынке – в Центральном ФО, где их средний возраст составил 10,5 года.
Обновлено в 03:04
Авто

Названы самые популярные дизельные машины в России. Топ-10

Обновлено в 08:30
Общество

Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное

Как знакомые Дорофеева и Мазараки меняют похоронный рынок Подмосковья В конце 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев передал надзор за похоронным бизнесом от министерства потребительского рынка главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.
Обновлено в 09:02
Наука

В Швейцарии изобрели способ получения жидкого топлива из воздуха

Обновлено в 06:02
Происшествия

Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи

В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.
Обновлено в 07:14
Энергетика

Новак: комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на 9 месяцев

Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.
Обновлено в 08:05
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Политика

Песков ответил на призыв Зеленского освободить украинских моряков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют предложения освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков до рассмотрения дела в суде.
Обновлено в 07:32
Хоккей

«Торонто» обменяет Зайцева в «Оттаву»

Как сообщает инсайдер Даррен Дрегер, в связи с этим руководство «Торонто» приняло решение обменять 27-летнего российского хоккеиста в «Оттаву Сенаторз» на защитника Коди Сеси.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
Политика

Аксёнов пообещал показать миру данные о нанесённом Киевом ущербе Крыму

Обновлено в 08:23
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до семи

В результате наводнения в Иркутской области погибли семь человек, судьба еще девяти пока неизвестна.
Обновлено в 04:34
Экономика

Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам

За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Экономика

Титов назвал дело «Рольфа» характерным для российских компаний

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов прокомментировал ситуацию с автодилером «Рольф».
Обновлено в 06:44
Экономика

Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома

С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Политика

Посольство США сообщило об ухудшении состояния Пола Уилана

Состояние здоровья американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, ухудшилось, медицинской помощи в СИЗО недостаточно, заявляет посольство США в Москве.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
Авто

В России массово отзывают авто Porsche Panamera

Официальными представителями Porsche на территории Российской Федерации будет произведено оповещение владельцев авто, которые попадают под отзыв, касательно необходимости проведения определённых сервисных работ.
Обновлено в 08:57
Авто

Новый Chevrolet Tahoe получит независимую заднюю подвеску

Что касается новой платформы, то ею окажется GM T1, а она же будет использована и для Cadillac Escalade.
Обновлено в 04:14
Гаджеты

WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple

Обновлено в 04:17
Общество

В среду в Москве снова похолодает

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что после теплого начала рабочей недели в столицу вновь вернется прохладная погода.
Обновлено в 05:09
Экономика

Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Макрон констатировал провал саммита ЕС

Первый день саммита Евросоюза по назначению на ведущие посты в блоке закончился провалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.
Обновлено в 07:35
Общество

Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольера панд

Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольеров больших панд, недавно поселившихся в павильоне «Фауна Китая».
Обновлено в 05:12
Здоровье

Москвичка отсудила у стоматологов более 2 миллионов рублей

Пациентка частной стоматологической клиники в Москве отсудила у врачей более 2 миллионов рублей за плохую работу.
Обновлено в 08:59
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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