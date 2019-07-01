Политика

В СНБО Украины высказались о возможности встречи Зеленского и ПутинаВоенное обозрение 05:23

Данилюк отмечает, что на данный момент никто из крупных экспертов и политиков не верит в возможность встречи между президентами России и Украины. При этом Данилюк заявил, что лично он такой встречи не исключает.
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Секретарь СНБО назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина

РБК05:59

Глава СНБО считает, что встреча президентов Украины и РФ могла бы решить проблему пленных

ТАСС05:59

Секретарь СНБО Украины назвал реальной встречу Путина и Зеленского

Московский Комсомолец04:15

Глава СНБО оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

Известия04:37

Украинские военные ждут встречи Путина и Зеленского

Газета.Ru04:16

В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского

RT на русском04:45

Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна

РИА Новости03:59
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
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Google тестирует аналог AirDrop

В смартфонах под управлением Android вскоре появится возможность быстрой передачи данных Fast Share, аналогичная AirDrop от Apple, пишет Digital Trends.
Обновлено в 04:17
Общество

Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении

Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
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Самолет с поврежденным шасси приготовился аварийно сесть в Израиле

Обновлено в 09:11
Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Футбол

Черышев вспомнил о победе над испанцами на ЧМ-2018. Тут есть Акинфеев

Обновлено в 07:56
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек

Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента

Обновлено в 10:29
Наука

Структура белого вещества мозга предсказала удовольствие от музыки

Результаты работы ученых, во-первых, поддерживают уже существующие данные о том, что способность к получению удовольствия от музыки напрямую связана с функциональной связностью между отделами сенсорной системы и системы вознаграждения, а во-вторых, говорят о том, что само удовольствие зависит и от анатомических особенностей головного мозга.
Обновлено 29 июня в 05:44
Армия и оружие

В США предрекли России проблемы с набором призывников

К 2024 году в России могут появиться проблемы с набором призывников.
Обновлено в 06:01
Общество

СМИ узнали о гонораре Катамадзе за концерт на Дне города в Самаре

В сентябре 2018 года Катамадзе выступала на бесплатном для зрителей концерте, посвященном Дню города в Самаре.
Обновлено в 09:57
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Гаджеты

Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей

Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей Юлия Кривошапко Продажи смартфонов в России продолжают расти.
Обновлено в 10:24
Наука

Ученые предсказали человечеству крупнейшую экологическую катастрофу

Биологи-энтузиасты из Энтомологического общества Крефельда (Германия) собрали свидетельства начало массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров, пишет портал Phys.org.
Обновлено в 10:09
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»

Обновлено в 07:15
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33

Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Происшествия

В Петербурге трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на КАД

Обновлено в 10:04
Политика

Готовится резолюция против возвращения России в ПАСЕ

Документ против восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы намерены разработать Польша и страны Балтии.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика

Медведев призвал снизить число людей с доходами ниже прожиточного минимума

Число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума к 2024 году должно сократиться вдвое, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:20
Авто

Бывший дизайнер Audi и Seat перешел в Mitsubishi

Последнее время все больше дизайнеров меняют своих работодателей: мы стали свидетелями перехода топ-менеджера Rolls-Royce Джайлса Тейлора в китайскую Hongqi, перехода из Mazda Кевина Райса в Chery и ухода из Lincoln Дэвида Вудхауса в Nissan Design America.
Обновлено в 07:31
Здоровье

Москвичам планируют открыть доступ к электронным медицинским картам

Власти Москвы намерены внедрить в городе новые цифровые сервисы в сфере здравоохранения, среди которых доступ к электронной медицинской карте и создание плана вакцинации детей.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Экономика

Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО

Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 08:30
Политика

МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, сообщил в понедельник представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.
Обновлено в 09:40
Футбол

«Зенит» ведет переговоры с Маркизио о расторжении контракта

Обновлено в 05:45
Политика

Зеленский потребовал наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Общество

Кандидатов в ФСБ хотят обязать указывать, что они писали в соцсетях

Кандидат на службу в ФСБ всегда заполняет анкету, в которой указывает основные сведения автобиографии.
Обновлено в 09:43
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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