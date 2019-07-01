Политика

В СНБО Украины высказались о возможности встречи Зеленского и ПутинаВоенное обозрение 05:23

Данилюк отмечает, что на данный момент никто из крупных экспертов и политиков не верит в возможность встречи между президентами России и Украины. При этом Данилюк заявил, что лично он такой встречи не исключает.
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Секретарь СНБО назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина

РБК05:59

Глава СНБО оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

Известия04:37

В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского

RT на русском04:45

Глава СНБО считает, что встреча президентов Украины и РФ могла бы решить проблему пленных

ТАСС05:59

Украинские военные ждут встречи Путина и Зеленского

Газета.Ru04:16

Секретарь СНБО Украины назвал реальной встречу Путина и Зеленского

Московский Комсомолец04:15

Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна

РИА Новости03:59
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Происшествия

Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной

Сотрудники СИЗО в Тверской области предстанут перед судом за избиение заключенной, которую затем поместили в штрафной изолятор, для чего пришлось подделать документы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:38
Политика

Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 11:28
Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе.
Обновлено в 12:05
Общество

Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении

Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

Обновлено в 08:37
Общество

Полное затмение Солнца произойдет 2 июля

Жители Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение уже во вторник, 2 июня.
Обновлено в 11:32
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко

Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Кино

Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:14
Происшествия

В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного

Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева обвинили в продаже фотографий больной Фриске

Продюсер певицы Жанны Фриске рассказала о том, как телеведущий Дмитрий Шепелев зарабатывал на болезни возлюбленной, продавая журналистам ее фотографии.
Обновлено в 08:10
Энергетика

Средняя цена российской нефти в первом полугодии снизилась на 4,7%

Средняя стоимость нефти российской марки Urals в январе—июне снизилась до $65,63 за баррель, сообщает Минфин.
Обновлено в 05:43
Транспорт

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Черногория выдала России главу банка «Тройка»

Черногория выдала России руководителя банка «Тройка» Сергея Ильина, который обвиняется в растрате в особо крупном размере, об этом сообщили в Генпрокуратуре.
Обновлено в 11:24
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил об уходе грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, с которым 30 июня истёк срок арендного соглашения.
Обновлено в 11:42
Космос

Китай запустит две сотни спутников с искусственным интеллектом

Китай развернёт в 2021 году на орбите Земли группировку спутников с искусственным интеллектом для наблюдения за земной поверхностью.
Обновлено в 10:02
Политика

Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии

В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Политика

ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей

ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Авто

Составили рейтинг популярных дизельных автомобилей в России

За 5 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 45 870 дизельных автомобилей – на 8,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 04:22
Экономика

В России изменились правила выдачи микрокредитов

1 июля вступили в силу новые ограничения при выдаче потребительских кредитов, разработанные Центробанком.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи

В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.
Обновлено в 07:14
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Здоровье

Лучшим неврологом России признали врача из Санкт-Петербурга

Лучшим врачом лабораторной диагностики стала Вера Лихачева, заведующая лабораторией в петербургской Городской станции переливания крови.
Обновлено в 10:13
Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Гаджеты

Silicon Lottery предложит отборные процессоры AMD Ryzen 3000 (Matisse)

Интернет-магазин Silicon Lottery специализируется на продаже отборных процессоров с гарантией разгона до тех или иных тактовых частот.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Космос

«Хаббл» получил новые фотографии звезды, способной уничтожить Землю

Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила уникальные фотографии крупнейшей звезды Галактики в созвездии Киля, чья скорая гибель может крайне негативно повлиять на жизнь на Земле.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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