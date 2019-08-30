с чего всё началось

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

Политика Родственники украинских моряков пишут об их возвращении Россия и Украина обменялись заключенными, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пост нового генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки в facebook.

Экономика В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене В Роскачестве призвали россиян не оценивать вино по его стоимости, так как цена продукта не всегда говорит о его качестве.

Спорт Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей. Причиной смерти стал несчастный случай.

Общество Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.

Общество Четыре новых математических центра мирового уровня создадут в России В ближайшие годы в России откроются четыре новых математических центра мирового уровня.

Происшествия Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Армия и оружие Трамп отказался выводить войска из Афганистана после сделки с талибами Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане после соглашения с талибами останутся 8600 военнослужащих США.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.

Политика Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Гаджеты Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.

Политика Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа Отмечается, что соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе.

Космос Новый мощный космический телескоп «Джеймс Уэбб» полностью собран Работа над телескопом «Джеймс Уэбб» ведется на предприятии компании Northrop Grumman в Калифорнии, и как сообщило NASA, специалисты впервые полностью собрали устройство — соединили все его части.

Авто Lexus планирует выпустить преемника LFA Производство суперкара с V10 закончилось в конце 2012 года, когда марка выпустила 500 единиц.

Наука Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 сентября В среднем, как пояснили «Известиям» в Пенсионном фонде, речь идет об увеличении пенсий примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц.

Экономика Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Футбол «Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.

Общество Православную активистку Оксану Иванову увезли в полицию Напомним, в выходные на площади Первой пятилетки прошел православный хэппенинг — участники в футболках с надписью «Не растопчи любовь!» протестовали против креста Покраса Лампаса.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.

Политика Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.

Космос Глубинные потоки в недрах Сатурна оказались похожи на «мед» Сильные ветры, известные как реактивные потоки, формируют на внешней стороне Сатурна полосы – похожие на те, что на Юпитере, но менее резкие, сообщает Physical Review Fluids.