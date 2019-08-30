Происшествия
Газета.RuВ СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
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с чего всё началось
О том, что взрыв произошел во время операции по поднятию ядерной ракеты, пишет и CNBC со ссылкой на источники, осведомленные о версии американской разведки.Дождьвчера в 14:57
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Взрыв на полигоне под Северодвинском мог произойти не в ходе испытаний ракеты
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