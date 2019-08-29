Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
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О том, что взрыв произошел во время операции по поднятию ядерной ракеты, пишет и CNBC
 со ссылкой на источники, осведомленные о версии американской разведки.
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