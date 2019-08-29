с чего всё началось

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

Кино Умер французский актёр Мишель Омон Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.

Политика Аваков сохранил пост главы МВД Украины Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сохранил свой пост в новом правительстве.

Общество Врачи рассказали, кому вредно пить кофе Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе, заявила "Вечерней Москве" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Политика Андрея Загороднюка назначили министром обороны Украины Кандидатура Загороднюка на пост министра обороны Украины была предложена ранее президентом страны Владимиром Зеленским.

Политика Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Культура На ВДНХ 1 сентября пройдет чемпионат России по диджеингу Чемпионат России по диджеингу пройдет на фестивале уличной культуры «Рит моего города» в Москве на ВДНХ 1 сентября.

Политика Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Футбол Сможет ли «Локомотив» выйти из группы Лиги чемпионов Десятью годами ранее "Локомотив" и "Атлетико" сыграли вничью в Кубке УЕФА (3:3), когда формат предусматривал только один матч между командами на групповом этапе.

Авто Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.

Гаджеты Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.

Финансы Международные резервы России за неделю сократились на $0,7 млрд На 16 августа международные резервы страны составляли $528,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,7 млрд, или на 0,1%.

Футбол РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на пост в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гол бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.

Политика Украина и Россия начали обмен пленными Новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными, передает Интерфакс-Украина.

Армия и оружие Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.

Шоу-бизнес Невеста Козловского удивила романтичным образом Некоторые поклонники сразу догадались, что автор снимка ее любимый человек - актер Данила Козловский.

Политика Россия и Узбекистан обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей Обсуждены вопросы укрепления торгово-экономических связей между странами, а также проведение совместных деловых мероприятий.

Космос Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".

Космос Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.

Футбол Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим» Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.