Происшествия
Газета.RuВ СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
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О том, что взрыв произошел во время операции по поднятию ядерной ракеты, пишет и CNBC со ссылкой на источники, осведомленные о версии американской разведки.Дождь14:57
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