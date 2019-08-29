Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
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с чего всё началось
О том, что взрыв произошел во время операции по поднятию ядерной ракеты, пишет и CNBC
 со ссылкой на источники, осведомленные о версии американской разведки.
Дождьвчера в 14:57

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CNBC: у разведки США есть другая версия взрыва в Архангельской области

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Ведомостивчера в 15:53

Американские СМИ пишут, что взрыв под Северодвинском произошел при подъеме затонувшей ядерной ракеты

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В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

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СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске

РБКвчера в 15:05

«Радио Свобода» и CNBC: сотрудники «Росатома» могли погибнуть при подъеме ракеты со дна

Дождьвчера в 14:57
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
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Замглавы Роскачества Илья Лоевский заявил, что не стоит считать стоимость вина показателем его качества.
Известия вчера в 23:05
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Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе

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Киркорова оправдали за мат на «Новой волне»

Перепалка между Филиппом Киркоровым и представителем организаторов музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи превратилась в рабочий момент.
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Боевики «Азова» захватили трех военнослужащих ДНР

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СМИ назвали число неработающих россиян предпенсионного возраста

Всего же на 1 января этого года, по данным Росстата, в стране проживали 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста - в общей сложности 10,1 млн человек.
Российская газета вчера в 02:07
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News.ru 28 августа в 01:31
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Ракета взорвалась на пусковой площадке в Иране

Российская газета вчера в 22:25
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ОНК: украинца Романа Сущенко доставили в СИЗО «Лефортово»

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Дождь вчера в 11:15
Происшествия

В Магаданской области водитель застрелил другого из-за ссоры на трассе

Сотрудники УМВД и СК выехали на трассу Палатка - Кулу - Нексикан на Колыме, где, по предварительной информации, один водитель застрелил другого во время ссоры, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.
РИА Новости вчера в 04:36
Происшествия

Авария с участием Lamborghini и BMW произошла в центре Москвы

Камеры видеонаблюдения в центре Москвы запечатлели ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW.
Известия вчера в 18:03
Футбол

«Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой»

29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Футбол

Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» получил в соперники португальскую «Бенфику», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг», «Локомотив» осенью сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
РБК вчера в 13:11
Армия и оружие

Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр»

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море.
Известия вчера в 22:38
Космос

На МКС сработала аварийная сигнализация

Инфорос вчера в 10:23
Политика

Самолет с освобожденными украинцами рано утром должен прилететь в Киев

О россиянах, переданных в рамках обмена, пока не сообщалось.
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Политика

Прокуратура Австрии сняла обвинения в злоупотреблении властью с экс-вице-канцлера Штрахе

Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции прекратила расследование в отношении бывшего вице-канцлера Австрии, экс-председателя правой Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его соратника Йоханна Гуденуса по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
ТАСС вчера в 14:58
Политика

Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о радикальных изменениях, которые произошли в ее личной жизни. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:03
Кино

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС вчера в 18:12
Гаджеты

Apple разрешила кому угодно ремонтировать свои iPhone

Как сообщает издание «Астера», новая программа получила название Independent Repair Provider Program и в ее рамках разрешается ремонтировать смартфоны Apple несертифицированным сервисным центрам.
Газета DAILY вчера в 13:24
Кино

Меган Маркл может вернуться в кино

Герцогиня Сассекская Меган Маркл может в скором времени вернуться в кино.
Рамблер вчера в 06:49
Политика

Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Политика

Назначен новый министр обороны Украины

На Украине назначили нового министра обороны страны. Им стал внештатный советник президента Андрей Загороднюк.
ТК Звезда вчера в 12:35
Политика

США захотели вернуть столетний долг Китая

Утверждается, что президент США Дональд Трамп может разыграть эту карту в качестве оружия в торговой войне с Китаем.
Lenta.ru вчера в 22:20
Политика

В России научились разгонять вертолеты до 600 километров в час

В России научились разгонять боевые вертолеты до 600 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора компании "Камов" Сергея Михеева.
Sputnik Таджикистан вчера в 07:40
Происшествия

Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии

Известия вчера в 08:22
Финансы

Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти

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Футбол

У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь

Lenta.ru вчера в 16:56
Политика

ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом

Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета вчера в 11:26
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