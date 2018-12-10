Армия и оружие
В СМИ США назвали флот РФ «непригодным для действий в Мировом океане»
В СМИ США назвали флот РФ «непригодным для действий в Мировом океане»ФАН19:38
По мнению авторов издания The National Interest, российский флот, в отличие от китайского и американского, пригоден для действий лишь в прибрежных водах.
ФАН19:38
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Армия и оружие
ВМФ до конца 2019 учебного года получит самолеты-амфибии Бе-200
Обновлено в 19:11
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку в районе аэропорта Дамаска
Обновлено в 19:38
Армия и оружие
Клинцевич: Украина не сможет создать ядерное оружие
Обновлено в 18:19
Армия и оружие
В ЛНР рассказали о переброске ВСУ самоходных артиллерийских установок
Вооруженные силы Украины перебросили в Донбасс самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и бронетранспортеры.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Алеппо устраняет последствия войны
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Новые БМП-3 протестированы на военном полигоне в Ростовской области
Мотострелковая дивизия Южного военного округа испытала новое вооружение на полигоне Кузьминский в Ростовской области.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие
Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы
Новые иранские ракеты способны достичь пределов Европейского союза, следует из данных европейских спецслужб, на которые ссылается Die Welt.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Daily Mail: ИГ спланировало химическую атаку в метро Лондона
Боевики "Исламского государства" спланировали атаку в лондонском метрополитене с применением отравляющих веществ.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие
США решили модернизировать ядерные боеголовки
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
В Северной Осетии открыли парк «Патриот»
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Корабли ТОФ прибыли в Индию для совместных учений
Три российских корабля Тихоокеанского флота - гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» - в воскресенье зашли в индийский порт Вишакхапатнам.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
В России отказались от создания так называемых «управляемых пуль»
Два года назад в руководстве Фонда перспективных исследований сообщали о том, что работают над созданием пуль, которые способны корректировать свой полет.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Латвия вооружится списанными чешскими танками
Обновлено в 18:09
Армия и оружие
Эксперт оценил значимость истребителей Су-35 для ВКС РФ
Стало известно, что на этой неделе экипажи новейших российских истребителей Су-35 провели учебно-тренировочные полеты, которые проходили в сложных метеорологических условиях.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
В 2019 году в РВСН будет проведено сервисное обслуживание тренажерной техники, эксплуатируемой длительное время
На 2019-й год в РВСН спланировано проведение сервисного обслуживания образцов тренажерной техники, находящейся в эксплуатации длительное время.
Обновлено в 11:09