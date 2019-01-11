Происшествия
В СК заявили, что погибших в ЦАР журналистов убили во время ограбления
В СК заявили, что погибших в ЦАР журналистов убили во время ограбленияГазета.Ru05:22
Следственный комитет России(СК) отчитался о ходе расследования гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР). Информация об этом содержится на сайте СК. Как отмечается, ночью их автомобиль был остановлен группой вооруженных людей "негроидной расы".
Газета.Ru05:22
30 июля 2018 года журналисты выехали из Банги в город Сибю, куда прибыли вечером тех же суток. На посту на выезде из этого города центральноафриканские военнослужащие предлагали им переночевать в населенном пункте и предупреждали об опасности ночной поездки.
с чего всё началось
Водитель Бьенвеню Дувокама, который сопровождал журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в поездке в Центральноафриканской республике (ЦАР), не имеет отношения к жандармерии, говорится в заявлении Следственного комитета (СК) России.Новая газета05:18
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