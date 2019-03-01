В СК сообщили о допросе мэра РязаниРБК 07:10

с чего всё началось

Следователи доставили исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова на допрос по делу о получении взятки в особо крупном размере, которое возбудили против его заместителя Сергея Пашкевича и других лиц. Об этом сообщается на сайте СК.

В СК сообщили о допросе мэра Рязани

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