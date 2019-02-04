В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства НемцоваРИА Новости вчера в 14:46

Следствием установлено, что летом 2017 года, будучи председателем правления банка, он вступил в преступный сговор с пока не установленными руководителями компаний O1 Group и "O1 Групп Финанс", являвшихся заемщиками "Открытия".

с чего всё началось

Определенные подвижки по этому и другим громким делам есть, но выносить их на суд общественности преждевременно.

Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве. По его словам, рассказывать общественности о них пока преждевременно.

В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова

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