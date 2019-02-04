В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства НемцоваРИА Новости 14:46

Генерал-лейтенант Краснов о расследовании громких преступлений в САР и Российской Федерации Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов, курирующий следствие в центральном аппарате ведомства, рассказал “Ъ” о расследовании громких дел.

с чего всё началось

Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве. По его словам, рассказывать общественности о них пока преждевременно.

В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова

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