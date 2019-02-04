Происшествия

В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства НемцоваРИА Новости вчера в 14:46

Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве. По его словам, рассказывать общественности о них пока преждевременно.
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Игорь Краснов
Определенные подвижки по этому и другим громким делам есть, но выносить их на суд общественности преждевременно.
— Игорь КрасновИнтерфакс вчера в 13:57
с чего всё началось

Генерал-лейтенант Краснов о расследовании громких преступлений в САР и Российской Федерации

Генерал-лейтенант Краснов о расследовании громких преступлений в САР и Российской Федерации Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов, курирующий следствие в центральном аппарате ведомства, рассказал “Ъ” о расследовании громких дел.
Коммерсантъвчера в 13:14

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СКР сообщил о подвижках в поисках заказчика и организатора убийства Немцова

Ведомостивчера в 14:07

В СКР заявили о подвижках в расследовании дела об убийстве Немцова

РБКвчера в 15:58

В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова

РИА Новостивчера в 14:46

СКР заявил о подвижках в расследовании убийства Немцова

News.ruвчера в 14:30

Зампред СКР рассказал о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова

Коммерсантъвчера в 17:22

СК заявил о подвижках в поиске заказчика убийства Немцова

Московский Комсомолецвчера в 14:05

В СКР заявили о подвижках в поиске заказчика и организатора убийства Немцова

Интерфаксвчера в 13:57
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Общество

Михалков назвал овцами участниц шоу Comedy Woman

Обновлено вчера в 15:33
Общество

На Гавайях хотят запретить продажу сигарет людям младше 100 лет

Заксобрание Гавайев внесло законопроект, предусматривающий постепенное повышение возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие

В Японии признали Курилы идеальным местом для ракет США

Обновлено вчера в 23:35
Авто

Объявлены российские цены на флагманский седан KIA К900

Новинка заменит в модельном ряду бренда Quoris. Уже известны цены на новый седан представительского класса - 2 969 900-4 399 900 рублей.
Обновлено вчера в 14:11
Экономика

Центробанк запустил робота для поиска финансовых пирамид

Центробанк России запустил интернет-робота для поиска финансовых пирамид.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

Россиян избавят от «поверочного рабства» со счетчиками воды

Росстандарт намерен внести законопроект, предусматривающий избавление россиян от обязанности следить за исправностью счетчиков воды и проводить их поверку.
Обновлено вчера в 22:15
Авто

Renault обновила бюджетный кросс-хэтчбек Renault Kwid

Renault Kwid создан на платформе CMF-A, а длина автомобиля составляет 3 680 мм и в Индии она оснащается 0,8 и 1,0-литровым мотором с отдачей 54 и 68 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 15:24
Авто

KIA представит в апреле компактный кроссовер KIA Tusker

Новинкой станет компактный кроссовер с названием KIA Tusker, а по сути он станет серийным продолжением концептуальной модели SP.
Обновлено вчера в 16:22
Здоровье

Детсад в Кузбассе закрыли из-за радиоактивного газа

В городе Белово Кемеровской приостановлена работа детского сада из-за повышенного уровня газа радона в атмосфере, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов.
Обновлено в 00:07
Происшествия

ФСБ задержала замглавы департамента полетов «Аэрофлота»

Якимчук — заместитель директора департамента производства полетов «Аэрофлота», которым руководит Игорь Бурыкин.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Париже в результате пожара погибли семь человек

По последним данным, в результате инцидента погибли не менее семи человек, еще 27 пострадали.
Обновлено в 00:09
Интернет

Viber полностью обновит дизайн и введет чаты со скрытыми номерами

В мессенджере появились чаты со скрытыми номерами, благодаря которым пользователи могут общаться друг с другом, не спрашивая у собеседника номер мобильного телефона.
Обновлено вчера в 12:11
Спорт

Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовок

Российские биатлонисты прибыли в канадский город Кэнмор, где пройдет седьмой этап Кубка мира, сообщает "Тюменская арена".
Обновлено вчера в 15:03
Экономика

Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск из-за растраты

Заместитель председателя СК России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что следствие объявило в розыск бывшего главу банка «Открытие» Евгения Данкевича.
Обновлено вчера в 19:15
Общество

Названа средняя зарплата в Москве в 2018 году

В 2018 году среднемесячная начисленная зарплата в столице составила 80 881 рубль.
Обновлено в 01:17
Авто

Брутальный УАЗ «Хантер» засветился в рекламе мексиканского штата

Мексиканское рекламное агентство для привлечения туристов решило использовать в своей рекламе образ брутального российского внедорожника.
Обновлено в 00:59
Общество

IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду

Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

Названа причина заражения курсантов в Ульяновском суворовском училище

Носителями заболевания, которое нашли у курсантов Ульяновского суворовского училища, являются животные.
Обновлено 03 февраля в 19:33
Экономика

DPA: авиакомпания Germania объявила о банкротстве

Немецкая авиакомпания Germania подала заявление об объявлении ее банкротом. Об этом во вторник сообщило агентство DPA.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия

Пожар в доме на Никитском бульваре ликвидирован

Крупный пожар в дореволюционном доме в центре Москвы ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС Москвы через Twitter.
Обновлено 03 февраля в 21:27
Общество

Вторая смена начальной школы остается дома

Ранее сегодня были отменены занятия для учеников начальной школы, которые ходят в первую смену.
Обновлено вчера в 01:12
Политика

США обвинили Россию в нарушении норм ВТО

Вашингтон считает, что Москва системно нарушает нормы Всемирной торговой организации, следует из отчета торгпреда США о выполнении Россией обязательств в рамках ВТО.
Обновлено в 00:34
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Обновлено вчера в 06:55
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция защиты

Мессенджер WhatsApp разработал дополнительную функцию защиты для пользующихся гаджетами, произведенными корпорацией Apple.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

На Кубани чиновник выдал сиротам квартиры в бараке для заключенных

Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Прокуратура объяснила странности в деле о гибели группы Дятлова

Прокуратура не нашла оснований для возобновления уголовного дела о гибели группы Дятлова в 1959 году.
Обновлено вчера в 03:20
Общество

На упаковках появится знак гарантии от недовеса и недолива

Метрологические требования к упаковкам товаров и к методам испытаний на соответствие нормам будут утверждены в форме национальных стандартов (ГОСТов) до конца марта.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия

В Альбукерке произошел взрыв у торгового центра

В мае 2018 года в медцентре в американском штате Калифорния произошел взрыв. В результате один человек погиб и трое пострадали.
Обновлено вчера в 18:41
Общество

27 процентов российских школьников столкнулись с травлей

Специалисты выяснили, что 27,5 процентов школьников из России сталкиваются с травлей. По всему миру доля таких подростков еще выше – 35 %.
Обновлено вчера в 23:55
Авто

BMW выпустит спецверсию купе BMW 8-Series

Автоконцерн выпустит 400 «приветственных» машин. Немецкий автопроизводитель представил спецверсию купе M850i xDrive Coupe First Edition.
Обновлено вчера в 10:21
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Борис Немцов
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Депутат Ярославской областной думы с 8 сентября 2013 по 27 февраля 2015 года, до своего убийства. Первый губернатор Нижегородской области, министр топлива и энергетики, вице-премьер правительства РФ, народный депутат России, основатель фракции «Союз правых сил», депутат Ярославской областной думы, сопредседатель «Республиканской партии России - Партии народной свободы», один из создателей и лидеров движения «Солидарность», член Координационного совета российской оппозиции, учёный-физик, кандидат физико-математических наук, автор более 60 научных работ.
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